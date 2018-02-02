مكتب رئيس المالديف يقبل بحكم الإفراج عن الرئيس الأسبق





أ ش أ

أعلن مكتب رئيس المالديف، عبد الله يمين، قبوله قرار المحكمة العليا فى البلاد بإلغاء إدانة الرئيس الأسبق محمد نشيد، فى اتهامات تتعلق بالإرهاب، مشيرا إلى أنه سيتم الامتثال لهذا القرار.

ذكرت ذلك هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الشرطة فى المالديف استخدمت الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق أنصار المعارضة الذين خرجوا للاحتفال بحكم المحكمة العليا.

وكانت المحكمة العليا فى المالديف، أمرت بالإفراج الفورى عن نشيد وزعماء معارضة آخرين، حيث أشارت إلى أن محاكمتهم انتهكت الدستور ومدفوعة باعتبارات سياسية، كما أمرت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى.

وكان نشيد - أول رئيس منتخب للمالديف - قد اضطر إلى الاستقالة من منصبه عام 2012 عقب عشرة أعوام قضاها فى الحكم إثر تنظيم مظاهرات حاشدة من جانب المواطنين احتجاجا على قراره باعتقال أحد القضاة، كما خرج نشيد خاسرا فى الانتخابات الرئاسة التى جرت عام 2013 لصالح الرئيس "مأمون عبد القيوم".