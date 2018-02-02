مصر للطيران تشارك في معرض أفضل واجهات سياحية بلندن

مصر للطيران تشارك في معرض أفضل واجهات سياحية بلندنالجمعة، 02 فبراير 2018 02:53 م
معرض افضل واجهات سياحية بلندن
كتبت رحاب نبيل
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شاركت الشركة الوطنية مصر للطيران، مع المكتب السياحي المصري بلندن في معرض best destinations للتنشيط للمقصد السياحي المصري و مصرللطيران بحضور احمد عزيز مدير مكتب لندن.
يأتي ذلك فى إطار دور الشركة الوطنية مصر للطيران في الترويج للمقصد السياحي المصري بالخارج.
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