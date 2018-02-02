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الجمعة، 02 فبراير 2018 03:42 م
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مصر للطيران تشارك في معرض أفضل واجهات سياحية بلندن

الجمعة، 02 فبراير 2018 02:53 م
مصر للطيران تشارك في معرض أفضل واجهات سياحية بلندن معرض افضل واجهات سياحية بلندن


كتبت رحاب نبيل
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شاركت الشركة الوطنية مصر للطيران، مع المكتب السياحي المصري بلندن في معرض best destinations للتنشيط للمقصد السياحي المصري و مصرللطيران بحضور احمد عزيز مدير مكتب لندن.
 
يأتي ذلك فى إطار دور الشركة الوطنية مصر للطيران في الترويج للمقصد السياحي المصري بالخارج.
 
 
 
 

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معرض افضل واجهات سياحية



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