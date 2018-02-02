مصر للطيران تشارك في معرض أفضل واجهات سياحية بلندن





كتبت رحاب نبيل

شاركت الشركة الوطنية مصر للطيران، مع المكتب السياحي المصري بلندن في معرض best destinations للتنشيط للمقصد السياحي المصري و مصرللطيران بحضور احمد عزيز مدير مكتب لندن.

يأتي ذلك فى إطار دور الشركة الوطنية مصر للطيران في الترويج للمقصد السياحي المصري بالخارج.