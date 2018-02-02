مصرع 17 شخصا وإصابة آخرين فى انهيار منجم للتعدين بالسودان





الخرطوم أ ش أ

لقى 17 شخصا وأصيب آخران، الخميس، إثر انهيار منجم ذهب للتعدين الأهلى بشمال السودان على عدد من المعدنين، وتم انتشال جثث القتلى ونقل المصابين إلى مستشفى (عطبرة) بولاية نهر النيل.

وذكر موقع (سودان تربيون)، أن المنجم يقع على طريق (بورتسودان - هيا) عند طلمبة (الحدير) على خط أنابيب النفط جنوب (النقعة)، وأضاف أن انهيارا كاملا للمنجم وقع وبداخله عددا من المعدنين معظمهم من أبناء دارفور، وتم انتشال 17 جثة من الضحايا، وإنقاذ اثنين آخرين حالتهما الصحية حرجة ونقلا إلى مستشفى (عطبرة)، وما تزال عمليات البحث جارية.