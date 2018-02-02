" مشروعك " يتخطى 40 مليون جنيه في دعم المشروعات الصغيرة





دمياط عبده عبد البارى

تخطى مشروع وزارة التنمية المحلية " مشروعك " في دعم المشروعات الصغيرة لأبناء محافظة دمياط بمركز ومدينة دمياط مبلغ 40 مليون جنيه تم من خلاله تمويل 572 مشروع حيث يتم تسهيل الإجراءات علي المواطنين عن طريق نظام الشباك الواحد بمتابعة نانسي هلال مديرة المشروع وجاري بحث العديد من المشروعات المقدمة.

جدير بالذكر إن المشروع القومى "مشروعك " يسعي لتسهيل حصول الشباب والمواطنين على القروض اللازمة لإقامة المشروعات من أجل توفير فرص عمل للشباب فى القرى والأحياء والمدن والمراكز بجميع المحافظات لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مفهوم المواطنة ووضع الشباب على الطريق الصحيح لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.



يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط استمرار مشروع وزارة التنمية المحلية " مشروعك " في دعم المشروعات الصغيرة لأبناء محافظة دمياط تحت إشراف اللواء هشام كمال عثمان رئيس مركز ومدينة دمياط .





