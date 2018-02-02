مشاورات عسكرية بين روسيا والنرويج حول الوضع فى سوريا

مشاورات عسكرية بين روسيا والنرويج حول الوضع فى سورياالجمعة، 02 فبراير 2018 03:21 م
الحرب فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مشاورات روسية، نرويجية، جرت اليوم الجمعة، فى موسكو، تم خلالها بحث الأزمة السورية وخطوات خفض التوتر والتدابير الثنائية لتعزيز الثقة والعلاقات الثنائية.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن المشاورات جرت فى مبنى الوزارة وشملت مناقشة القضايا الراهنة والأمن الدولي، مضيفا أن المشاورات شملت كذلك الوضع فى سوريا والخطوات الممكنة لخفض التوتر وتطوير التدابير الثنائية لتعزيز الثقة وتجنب حوادث النشاطات العسكرية، يذكر أن النرويج تشارك فى التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية فى سوريا.
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