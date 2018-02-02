مساعد المبعوث الأممى لسوريا يطالب بإعلان هدنة إنسانية بالغوطة الشرقية

مساعد المبعوث الأممى لسوريا يطالب بإعلان هدنة إنسانية بالغوطة الشرقيةالجمعة، 02 فبراير 2018 12:00 ص
سوريا - أرشيفية
جنيف (أ ش أ)
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طالب يان إيجيلاند مساعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ، اليوم الخميس ، بإعلان هدنة إنسانية فى الغوطة الشرقية بشكل عاجل ، ودعا روسيا وإيران وتركيا إلى مزيد من الجهود لتخفيض التصعيد فى محافظة إدلب السورية.
وأعرب المسؤول الأممى - فى تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - عن أمله بأن يؤثر مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشى بشكل إيجابى على الوضع الإنسانى فى سوريا ، مؤكدا أن الوضع الإنسانى أصبح أكثر خطورة.
وأوضح أن آخر قافلة مساعدات دخلت إلى منطقة محاصرة يوم 28 نوفمبر الماضى ، وكذلك لم تنقل مساعدات إنسانية وطبية إلى أى منطقة محاصرة ، لافتا الى أن عمليات إجلاء السكان متوقفة منذ ديسمبر الماضى.
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