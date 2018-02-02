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خالد صلاح
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مدير " CIA": عدم التعاون مع روسيا يعرض الأمريكيين للخطر

الجمعة، 02 فبراير 2018 12:04 ص
مدير " CIA": عدم التعاون مع روسيا يعرض الأمريكيين للخطر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين


وكالات الأنباء
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أكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو، أن حياة المواطنين الأمريكيين ستكون معرضة للخطر، فى حال تجاهلت الوكالة العمل المشترك مع روسيا فى الحرب ضد الإرهاب.

وجاء ذلك فى رسالة بعثها بومبيو، اليوم الخميس، إلى زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ فى الكونغرس الأمريكي، شارلز شومر.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، فإن بومبيو، بعث برسالته فى ضوء تصريحات لشومر حول الاجتماعات الأخيرة لرؤساء أجهزة الاستخبارات فى الولايات المتحدة وروسيا.

وأضاف مدير الوكالة: "فى الوقت الذى ستبقى فيه روسيا عدوا "لنا"، سنضع الأمريكيين فى خطر كبير، فى حال تجاهلنا إمكانية العمل مع الاستخبارات الروسية فى مجال مكافحة الإرهاب".

وتابع فى نص رسالته: "نحن فخورون بعملنا فى مكافحة الإرهاب بما فى ذلك الدور الذى لعبته وكالة الاستخبارات المركزية فى منع الإرهابيين مؤخرا من تنفيذ هجوم فى سان بطرسبرج".

وأشار بومبيو إلى أن الاتصالات بين وكالات المخابرات فى الولايات المتحدة وروسيا تجرى بشكل دورى. 


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