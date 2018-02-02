video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 فبراير 2018 08:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مدير "CIA" السابق: احتمالية وقوع كارثة دستورية حال نشر ترامب مذكرة ضد "FBI"

الجمعة، 02 فبراير 2018 04:10 م
مدير "CIA" السابق: احتمالية وقوع كارثة دستورية حال نشر ترامب مذكرة ضد "FBI" مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق ليون بانيتا


أ ش أ
إضافة تعليق

قال مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية "سى آى إيه" السابق، ليون بانيتا، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يجازف بإحداث "أزمة دستورية" من خلال دفعه لنشر مذكرة يتردد أنها تُظهر استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آى" المراقبة بشكل غير مناسب فى تحقيق التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى جرت فى شهر نوفمبر عام 2016.

وأضاف بانيتا، فى تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، على نسختها الالكترونية، أنه يخشى أن يكون نظام الضوابط والتوازنات فى الحكومة الفيدرالية آخذ فى الانهيار، وأوضح بانيتا، أنه حين يبدأ نظام الضوابط والتوزنات فى الانهيار، وحين يقول ترامب إنه سينشر المذكرة بغض النظر عما يقوله "إف بى آى" أو وزارة العدل الأمريكية، فإن ذلك يخلق ما يعتبره بانيتا "أزمة دستورية".

ويعتزم ترامب، السماح لنشر مذكرة أعدها الحزب الجمهورى تُظهر استخدام غير ملائم للمراقبة من جانب "إف بى آى" لحملة ترامب والتحيز ضده، وفقا لما ذكرته الصحيفة، وكان مكتب التحقيقات الفيدرالى، أدان، أمس أول الأربعاء، تصويت أعضاء الحزب الجمهورى على الإفراج عن مذكرة سرية تتهم وزارة العدل الأمريكية و"أف بى آى"، بإساءة استخدام سلطتهم للحصول على إذن بمراقبة أحد مساعدى الحملة الانتخابية السابقة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سرا.

وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالى، بيانا، أوضح خلاله أنه لم يتم اتاحة الفرصة الكاملة له لمراجعة تلك المذكرة قبل يوم واحد من التصويت عليها من قبل لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب، كما أعرب عن قلقه إزاء ما وصفه بإهمال الحقائق التى من شأنها أن تؤثر بصورة أساسية على دقة المذكرة.

وكان أعضاء الحزب الجمهورى، صوتوا فى أواخر الشهر الماضى، داخل لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب على الإفراج عن مذكرة سرية ومثيرة للجدل تتهم وزارة العدل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الاتحادى، بإساءة استخدام سلطتهم للحصول على إذن بمراقبة أحد مساعدى الحملة الانتخابية السابقة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سرا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. ترامب يعطى الضوء الأخضر لنشر مذكرة تنتقد أداء مكتب التحقيقات الفيدرالى

اتهام الـ "FBI"بالتسيس آخر حيل "ترامب" للهروب من تحقيقات "التدخلات الروسية".. خلاف بين الرئيس ووزير العدل بشأن مذكرة جديدة تتهم أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالية بعدم الحياد.. و"دونالد" يتمسك بنشرها

ترامب يتحدى الجميع فى ملف "التدخلات الروسية".. الرئيس الأمريكى يرحب بالمثول أمام المحقق روبرت مولر.. ويؤكد: لم أرتكب مخالفات.. واحتدام صراع الجمهوريين والـ"FBI" بعد اتهام رئيس مكتب التحقيقات السابق بالتواطؤ

صراع المؤسسات يشعل واشنطن.. أزمة جديدة بين "العدل" و"FBI".. الوزير يضغط لإقالة نائب رئيس مكتب التحقيقات إرضاء لـ"ترامب".. البيت الأبيض: نحترم عملاء الجهاز لكن بعض المسيسين يحاولون تشويهه.. وراى يهدد بالاستقالة

اخبار عالمية

الكونجرس الامريكى

وزارة العدل الامريكية

مكتب التحقيقات الاتحادى

دونالد ترامب

CIA

اخبار العالم

اخبار امريكا



لا تفوتك
صور.. السيسى يتفقد مشروع هضبة الجلالة بشكل مفاجئ ويستمع لشرح المسئولين

صور.. السيسى يتفقد مشروع هضبة الجلالة بشكل مفاجئ ويستمع لشرح المسئولين

فيديوجراف.. لو فزت بشقة فى"سكن مصر"..اعرف قيمة المقدم والأقساط

فيديوجراف.. لو فزت بشقة فى"سكن مصر"..اعرف قيمة المقدم والأقساط

دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"

دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"

حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير

حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير

مرتضى منصور يلوم إيهاب جلال بسبب الصفقات الجديدة

مرتضى منصور يلوم إيهاب جلال بسبب الصفقات الجديدة

شاهد فى دقيقة.. شاكيرا النجمة الذهبية تحتفل بعيد ميلادها الـ41

شاهد فى دقيقة.. شاكيرا النجمة الذهبية تحتفل بعيد ميلادها الـ41

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة