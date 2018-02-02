مدير أمن سوهاج: تأمين تنفيذ 21 حالة تعد على الأراضى بعدد من قرى المحافظة





سوهاج - محمود مقبول

قال اللواء عمر عبد العال، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، لـ"اليوم السابع"، إن القوات بالمديرية تمكنت من تأمين تنفيذ 21 حكما وقرارا إداريا بجرجا وقسم طهطا ومركز جزيرة شندويل برئاسة اللواء نائب المدير لقطاع الجنوب، واللواء مساعد المدير الشمال والعميد مأمور مركز جزيرة شندويل.

ففى مركز شرطة جرجا تم تأمين تنفيذ 5 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 5 قراريط و6 أسهم، تم تأمين تنفيذ 4 حالات تعد على أملاك الدولة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 480 إدارى المركز لسنة 2018.

وفى قسم شرطة طهطا تم تنفيذ 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 7 قراريط و14 سهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 375 إدارى القسم لسنة 2018.

واستكملت القوات أعمالها بمركز شرطة جزيرة شندويل، وتم تأمين تنفيذ 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 260 مترا، وتم تتأمين نفيذ 2 حالة تعد على أملاك الدولة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 144 إدارى المركز لسنة 2018.

وأضاف مدير أمن سوهاج أن المديرية فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بضرورة تأمين كل القرارات الصادرة والخاصة بالتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وحماية النيل، تم وضع خطة متكاملة لتأمين تلك القرارات على مستوى المحافظة بالتعاون مع المحافظة، وذلك من أجل إعلاء سيادة القانون.