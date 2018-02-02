مخرجان إنجليز ينظمان زيارة للأقصر للتعرف على المعالم الفرعونية





الأقصر – أحمد مرعى

أكد مصدر بهيئة تنشيط السياحة بالأقصر، أنه زار المحافظة على مدار الأيام الماضية اثنين مخرجين من التليفزيون البريطانى متخصصين فى الشأن السياحى، للإعداد لتسجيل حلقات عن تاريخ وحضارة مدينة الأقصر الفرعونية بمختلف مقابر ومعابد المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة جاءت بدعوة من الهيئة للعمل على تنشيط حركة السياحة الإنجليزية بمصر، والسعى لنقل الصورة الذهنية من أرض الواقع وليس ما يصدره الإعلام الذى يهدف للإضرار بمصر، حيث أعربا عن سعادتهما الكبيرة بالمشهد المميز وحسن التعامل مع السياح من مختلف أنحاء العالم فى الأقصر.

وشملت زيارة المخرجين الإنجليز لمحافظة الأقصر، متابعة حركة السياحة والتجهيزات والتطوير الذى يجرى فى معابد الكرنك والأقصر وطريق الكباش الفرعونى، ومقابر وادى الملوك والملكات، وذلك لمعرفة كل التفاصيل عن التصوير فيها خلال الفترة المقبلة.