محكمة يونانية ترفض طلبا تركيا بتسليم متهم كردى

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رفضت محكمة يونانية، اليوم الجمعة، طلباً تركياً، بتسليم أحد المسلحين اليساريين الـ9 الذين ألقى القبض عليهم قبل زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الأخيرة إلى اليونان.

وقضت المحكمة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - بأن التركى ذا الأصل الكردى المشتبه به، محمد دوغان، والبالغ من العمر 60 عاماً، يواجه خطر التعذيب أو أى نوع آخر من المعاملة غير الآدمية فى حال عودته إلى تركيا، مضيفة أن فرنسا منحت "دوغان"، وضع اللجوء.

وكان اليساريون الـ9، تم اعتقالهم للاشتباه فى علاقتهم بحزب جبهة التحرير الشعبى الثورى، الذى تصنفه تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبى، كمنظمة إرهابية، ووجهت اتهامات لهم تتعلق بالإرهاب والتزوير وحيازة أسلحة ومتفجرات، إلا أنهم أنكروا جميعاً هذه الاتهامات، جدير بالذكر أن المحكمة ستنظر فى قضية تسليم مشتبه به آخر يوم الثلاثاء المقبل.