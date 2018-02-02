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محكمة ألمانية تلزم مسجدا بعدم رفع أذان الجمعة فى مكبرات الصوت

الجمعة، 02 فبراير 2018 11:33 م
محكمة ألمانية تلزم مسجدا بعدم رفع أذان الجمعة فى مكبرات الصوت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل


(رويترز)
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أمرت محكمة ألمانية مسجدا فى شمال غرب البلاد بعدم رفع أذان صلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت فى الوقت الراهن بعد أن أيدت اعتراضا قانونيا من زوجين يعيشان على بعد نحو كيلومتر من المسجد.

وخلصت محكمة جلزنكيرشن الإدارية إلى أن بلدة أور-إركنشفيك لم تفحص طلبا قدمه السكان المسلمون فى 2013 كما ينبغى لكن متحدثا باسم المحكمة قال اليوم الجمعة إن ذلك لا يمنع المسجد من تقديم طلب جديد.. ودفع الزوجان المسيحيان بأن رفع الأذان ينتهك حقوقهم الدينية.

ويزداد الشعور المناهض للمسلمين والتأييد لسياسيات مناهضة للهجرة فى الكثير من المناطق الألمانية بعد تدفق ما يزيد على مليون مهاجر من العراق وسوريا ودول أخرى ذات أغلبية مسلمة على البلاد بدءا من 2015.

وقال حسين تورجت وهو مسؤول بارز فى المسجد المعنى بالحكم إن قرار المحكمة مخيب للآمال.

وقال: "الأذان يستمر لدقيقتين فقط فى حوالى الساعة الواحدة ظهرا أيام الجمعة فقط... لم نتلق أبدا أى شكاوى ولدينا جيران ألمان أقرب كثيرا ربما على بعد عشرة أمتار فقط".

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

هاني حمد العطية

مجلس النواب الاتحادي

البرلمان الألماني بموجب القانون و نص مواد الدستور هو السلطة النافذة في هذه القضية بالتحديد. و هو الجهه الرسمية الحكومية المعني في هذا الأمر.

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