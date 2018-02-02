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محافظ المنيا يوجه بمساعدات عاجلة لضحايا حادث الصحراوى

الجمعة، 02 فبراير 2018 07:46 م
محافظ المنيا يوجه بمساعدات عاجلة لضحايا حادث الصحراوى عصام البديوى محافظ المنيا


المنيا- حسن عبد الغفار
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كلف عصام البديوى محافظ المنيا، اليوم، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمحافظة محمد سيد، بزيارة مصابى حادث تصادم الطريق الصحراوى الشرقى، وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

وجه المحافظ، بحصر جميع حالات الوفاة والإصابة وتقديم مساعدات عاجلة من التكافل وجمعيه الهلال الأحمر، مع مخاطبة وزارة التضامن للاستثناء من القرار الوزارى ومضاعفة المساعدات.

وكان المحافظ قد أعطى تعليمات صباح الجمعة، بالتواصل والتنسيق المستمر بين مديريات الصحة والتضامن ومرفق الإسعاف للاطمئنان على المصابين، الذين تم نقلهم إلى المستشفيات العامة. 

ولقى 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 28 أخرين، نتيجة وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات "ميكروباص" وسيارة نقل بمقطوره، بالطريق الصحراوى الشرقى، بزمام مركز المنيا

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين وقوع التصادم بين السيارات أرقام (2635 ن-ا-ج) ميكروباص، (50106 ميكروباص أجرة أسيوط)، (1925 ى ط ا ميكروباص)، (4525 ى ط ا) ميكروباص، والسيارة الخامسة رقم (9245 د ب س نقل) على مقطوره رقم (6843 د س ر دقهلية).


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