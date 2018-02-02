محافظ البحر الأحمر يستقبل وفدا إعلاميا روسيا ويطالبهم بنقل صورة مصر الحقيقية





البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، وفداً إعلاميا روسيا للاطمئنان على مدى استعداد المحافظة لاستقبال السياحة الروسية خلال الفترة المقبلة والإجراءات الأمنية داخل مطار الغردقة.

وقال محافظ البحر الأحمر للوفد الإعلامى الروسى، إن المحافظة على أتم استعداد لعودة السياحة الروسية مرة أخرى، مؤكدا أن المحافظة تمتلك 76 ألف غرفة فندقية داخل 276 منتجع سياحى وتستوعب نحو 10 مليون سائح سنويا.

كما أكد المحافظ أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية بمطار الغردقة لنحو 13.5مليون راكب سنويا، وأيضاً مطار مرسى علم 3 ملايين سائح، موضحاً بأنه جارى الانتهاء من إنشاء مطار جديد بمنطقة برنيس جنوب مدينة مرسى علم وسيتم افتتاحه هذا العام والذي يعتبر إضافة كبيرة إلى مطارات البحر الأحمر.

وعلى هامش هذا اللقاء، أوضح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أنه تم التنسيق مع القنصلية الروسية من أجل عمل لجنة انتخابية يوم 18 مارس لإدلاء الجالية الروسية المقيمة بالغردقة بصوتهم في الانتخابات الرئاسية.

وطالب المحافظ أعضاء الوفد الإعلامي والصحفي الروسي بنقل الصورة الحقيقية والصحيحة عن مصر من خلال أجهزة الإعلام والصحف التي يعملون بها، وذلك خلال جولتهم داخل مدينة الغردقة سواء داخل المنتجعات السياحية أو فى الشوارع العامة.

وأكد الوفد الإعلامى الروسى عن بالغ سعادته بما وجدوه على أرض مصر من مناظر خلابة ومزارات سياحية في غاية الروعة على جميع النواحي السياحية العلمية والترفيهية، وتواجد أمنى يشعرهم بالأمان على مدار اليوم وحسن المعاملة من قِبل المواطنين والعاملين بالقطاع السياحي بكافة المدن التى زاروها.

من جانبها، قالت إحدى الصحفيات الروس خلال اللقاء، إن ما وجدوه داخل مدينة الغردقة من شواطئ ساحرة وجو ممتع وشمس ساطعة طوال اليوم تجعل السائح لا يريد الابتعاد عن الغردقة، بالإضافة للأمن والأمان الذى يعكس ما تنشره وتروجه الوسائل الإعلامية المختلفة ضد مصر بوجه عام والبحر الأحمر بوجه خاص.