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محافظ الإسكندرية: تطوير 23 مزلقانا خلال 3 سنوات بتكلفة 48 مليون جنيه

الجمعة، 02 فبراير 2018 07:58 ص
محافظ الإسكندرية: تطوير 23 مزلقانا خلال 3 سنوات بتكلفة 48 مليون جنيه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية


الإسكندرية - جاكلين منير
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قال الدكتور محمد سلطان ، محافظ الإسكندرية، إن الفترة من عام 2014 وحتى 2017 قد شهدت تطوير عدد من مزلقانات السكة الحديد بالمحافظة بطول خط " أبو قير " الداخلى، حيث تم تطوير 23 مزلقانا بـ48 مليون جنيه بتكلفة 48 مليون جنيه.

ولفت محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع "، إلى أنه خلال الفترة المذكورة تم تطوير 3 محطات سكة حديد وهى محطة " الإسكندرية – المنتزة – الاصلاح" بتكلفة 90 مليون جنيه، وذلك فى إطار الارتقاء  بخدمات النقل العام بالإسكندرية وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأشار " سلطان " إلى أن النقل العام بالإسكندرية قد شهد طفرة مؤخرا، حيث  تم التعاقد علي توريد  15 أتوبيسا يعملون بالكهرباء بالمحافظة كأول نموذج للاستخدام فى مصر، لتحقيق معايير البيئة العالمية، وتخفيف نسب التلوث الناتجة عن عوادم السيارات، وتوفير استهلاك الوقود المدعوم والمهدر خلال التوقفات المرورية، موضحا أنه تم شراء 300 أتوبيس جديد ومينى باص منهم 102 أتوبيس مكيف، بالإضافة إلى إنشاء و تجهيز وحدة التتبع لأتوبيسات النقل العام.

 

 

 

 

 

 

           

 


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