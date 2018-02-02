مجهولون يطعنون شابا فى رقبته بعد فشلهم فى سرقته بدمياط

استقبل مستشفى اليوم الواحد برأس البر فى دمياط، صباح اليوم الجمعة، شابا مصابا بطعنة نافذة برقبته بعد تعرضه لاعتداء على يد مجهولين، وذلك أثناء سيره بشارع 101 بمدينة رأس البر.

وقال شهود عيان، إن 4 مجهولين اعترضوا طريق المجنى عليه بغرض السرقة، وعندما قاومهم اعتدى أحدهم عليه بـ"سلاح أبيض" فى رقبته وفروا هاربين.