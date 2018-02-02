مجهولون يطعنون شابا فى رقبته بعد فشلهم فى سرقته بدمياط

مجهولون يطعنون شابا فى رقبته بعد فشلهم فى سرقته بدمياطالجمعة، 02 فبراير 2018 03:39 م
إسعاف - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل مستشفى اليوم الواحد برأس البر فى دمياط، صباح اليوم الجمعة، شابا مصابا بطعنة نافذة برقبته بعد تعرضه لاعتداء على يد مجهولين، وذلك أثناء سيره بشارع 101 بمدينة رأس البر.
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