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مجهولون يطعنون شابا فى رقبته بعد فشلهم فى سرقته بدمياط

الجمعة، 02 فبراير 2018 03:39 م
مجهولون يطعنون شابا فى رقبته بعد فشلهم فى سرقته بدمياط إسعاف - أرشيفية


دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل مستشفى اليوم الواحد برأس البر فى دمياط، صباح اليوم الجمعة، شابا مصابا بطعنة نافذة برقبته بعد تعرضه لاعتداء على يد مجهولين، وذلك أثناء سيره بشارع 101 بمدينة رأس البر.
وقال شهود عيان، إن 4 مجهولين اعترضوا طريق المجنى عليه بغرض السرقة، وعندما قاومهم اعتدى أحدهم عليه بـ"سلاح أبيض" فى رقبته وفروا هاربين.
 
وتبين أن الشاب يدعى "م.س. ا" 21 سنة، مصابا بجرح قطعى بالرقبة، وتم تقديم العلاج اللازم له، وإخطار قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.
 
 

 

 

 


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