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مباحث سوهاج تضبط عاملين بحوزتهما قطعتين أثريتين وسلاحين ناريين بقصد الاتجار

الجمعة، 02 فبراير 2018 09:20 م
مباحث سوهاج تضبط عاملين بحوزتهما قطعتين أثريتين وسلاحين ناريين بقصد الاتجار اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج


سوهاج - محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، برئاسة الرائد على الصغير، رئيس مباحث المركز من إلقاء القبض على عاملين بدائرة المركز بحوزتهما على قطعة من الحجر الجيرى على شكل مكعب عليها رسومات وزخارف، بالإضافة إلى حجر من الجرانيت يشتبه أن يكونا أثريين، وتم ضبط أسلحة نارية غير مرخصة.

 وكان اللواء عمر عبد العال، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام بعض الأشخاص بحيازة قطع أثرية بقصد ترويجها دائرة المركز.

 وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات، وبعرض التحريات على اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة ضبط المتحرى عنهما متلبسين بالحرز والحيازة.

 تم تشكيل فريق بحث قاده الرائد على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، وتم عمل عدة أكمنة ثابته ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط محمد ع م 33 سنةعامل ويقيم بناحية الشيخ يوسف دائرة مركز المراغة وبحوزته طبنجة ماركة كولت 9 مـم تحمل رقم 381072 "3" طلقات من حية من ذات العيار.

 وضبط "حسنى ح ا" سن 27 عامل، يقيم جزيرة شندويل دائرة مركز جزيرة شندويل وبحوزته طبنجة ماركة recol عيار 9 مـم تحمل رقم 1284811 أثناء استقلالهما السيارة رقم 839 هـ م أ قيادة الأخير كما عثر بالسيارة على حجر على شكل مكعب 15 سم به رسومات، وكذا حجر من الجرانيت صغير الحجم يشتبه أن يكون أثريين، تحرر عن ذلك المحضر رقم 726 إدارى مركز سوهاج.


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