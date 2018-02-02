مباحث دار السلام تضبط عاطلين كونا عصابة لسرقة محتويات الشقق السكنية





كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، من القبض على "أحمد خ أ" 22 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى قضية "مخدرات"، و"السيد ع ا" 20 سنة، عاطل، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وتم إحالتهما للنيابة التى باشرت التحقيق.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وسرقة جهاز كمبيوتر وشاشة LCD من شقة سائق، وسرقة غسالة كهربائية وشاشة LCD وجهاز كمبيوتر "لاب توب" من شقة مسن بالمعاش، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئى النية" تاجرى خردة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأحالهما اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.