مباحث الأموال العامة تتحرى عن صائغ سقط بـ3 سبائك ذهبية مهربة فى الجمالية





كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار أحمد زيتون، رجال مباحث الأموال العامة، بسرعة التحرى عن نشاط صاحب محل مصوغات ذهبية، سقط متلبسا بحيازة كمية من المشغولات والسبائك الذهبية المهربة وغير المدموغة بمصلحة التمغة.

كما أمرت النيابة العامة بحجز المتهم لحين وصول التحريات، وقررت إرسال المضبوطات لمصلحة الدمغة والموازين، لفحصها وتحديد نسبة العيار معملياً.

وفى التفاصيل تلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، معلومات تفيد بأن "ع .س.س" 35 سنة، صاحب محل مصوغات ذهبية فى منطقة الجمالية، يحوز كمية من المشغولات والسبائك المهربة وغير المدموغة بقصد التصرف فيها بالبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة.

أكدت التحريات صحة المعلومات، فاستهدفت مأمورية بالاشتراك مع مصلحة التمغة والموازين المتهم وألقت القبض عليه داخل المحل ملكه، وبحوزته 3 سبائك ذهبية، وأوانص وجنيهات ذهبية بإجمالى وزن 1.617 كيلو جرام وجميعها غير متموغة "مهربة".

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة، فتحرر له المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق وقررت ما سبق.