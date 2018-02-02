مؤسس "السلام عليك أيها النبى": تدشين السيرة النبوية باللغات وجد دعما فى مصر





كتب لؤى على

كشف الدكتور ناصر الزهراني، مؤسس مشروع السلام عليك أيها النبي، أن هذا المشروع قد وجد دعما على المستوى القيادي والسياسي في مصر، كما وجده بالسعودية، موضحا أن القيادة السياسية بمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم وجود وإقامة فرع لهذا المشروع في مصر، وهناك ترتيبات لإقامة المشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما وجه الشكر للأزهر الشريف وشيخه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على دعمه ومتابعته لإنجازات المشروع أولا بأول.

وأضاف خلال كلمته اليوم الجمعة بالصالون الثقافي في الجناح السعودي بمعرض الكتاب، بندوة تحت عنوان: حول طرائق وآليات تجديد عرض السيرة النبوية من خلال الأساليب التقنية العصرية من خلال مشروع (السلام عليك أيها النبي)، أن انطلاقة حملة المليار في السيرة النبوية باللغات العالمية من مصر بعشرة لغات في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام كانت متميزة للغاية من خلال جهود الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة برئاسة المستشار الدكتور خالد النامي، موضحا أنه كتب أكثر من أربعة آلاف بيت من الشعر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة، وجمعها في ديوان بعنوان: إلهام السلام.

وتابع: بأنه حاول إحصاء عدد ورود ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، وتوصل إلى وروده قرابة أربعة آلاف مرة باسمه صريحا أو بالإشارة إليه صلى الله عليه وسلم أو الحديث عنه أو الحديث إليه، لافتا إلى إنجاز مشروعه نحو 200 ألف صفحة في السيرة النبوية في إطار الموسوعة الضخمة التي سماها (السلام عليك أيها النبي)، مشيرا إلى أنه ما زال على ساحل بحور السيرة النبوية رغم هذا الكم الهائل من المشاريع العلمية والبحثية، كما أشاد بجهود علماء السعودية والأزهر الشريف وفريقه العلمي الذي يزيد عن 100 باحث ومتخصص، موجها الشكر لعلماء المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية.

وفي نهاية الندوة كانت هناك مداخلة للدكتورة نهلة الصعيدي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للدراسات العليا بجامعة الأزهر، لفتت أنظار الحاضرين ببلاغتها وحضورها ومضمونها حول ضرورة التعاطي اللغوي والبلاغي العصري مع السيرة النبوية.

قدم الندوة الدكتور عبد الله الحمد مدير الندوات والأنشطة بالملحقية الثقافية، وقدمها الشيخ عبد الرحمن العقيل، وحضرها عدد من علماء الأزهر والباحثين في العلوم الشرعية وزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب.

السلام عليك أيها النبي هو مشروع علمي عالمي، عصري تجديدي، إنساني حضاري انطلق من المملكة العربية السعودية، رسالته التعريف بالنبي محمد، وبرسالته السّامية، وشريعته السمحة، بالعلم والحكمة، عبر الأساليب العصرية والتقنيات الحديثة. ويقدم المشروع - عددًا من الأقسام الكبرى منها: جامعة السلام عليك أيها النبي، ومعرض ومتحف السلام عليك أيها النبي، الذي يُعرض فيه من خلال شاشات عرض ضخمة ومجسمات بالحجم الطبيعي، لكل ما ورد ذكره في القرآن الكريم والسيرة النبوية من أدوات، ومقتنيات، وملابس، وغيرها، تحاكي ما كانت عليه في عهد النبي محمد، وموسوعة وقناة السلام عليك أيها النبي الفضائية.