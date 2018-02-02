لجنة الانتخابات الروسية تطلب من مرشح الحزب الشيوعى معلومات حول حسابين بنكيين

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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أنها طلبت خلال لقاء مع مرشح الحزب الشيوعى للانتخابات الرئاسية، بافيل جرودينين، إيضاحات بشأن حسابات بنكية يمتلكها فى سويسرا.

وقال نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية، نيكولاى بولايف - فى تصريح صحفى، اليوم الجمعة - "هناك حسابان بنكيان لـ"جرودينين"، فى سويسرا لم يتم الإبلاغ عنهما لهيئة الضرائب"، مضيفا "أن المرشح يمتلك حسابين بنكيين آخرين فى النمسا لم يغلقا بعد"، يُذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة فى روسيا ستجرى 18 مارس المقبل.