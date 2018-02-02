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الجمعة، 02 فبراير 2018 03:42 م
خالد صلاح
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كتب المناهج التعليمية المطورة تجذب زوار جناح الأزهر فى معرض الكتاب

الجمعة، 02 فبراير 2018 02:01 م
كتب المناهج التعليمية المطورة تجذب زوار جناح الأزهر فى معرض الكتاب معرض الكتاب


كتب لؤى على
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يشارك قطاع المعاهد الأزهرية في جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح متميز يقدم لزوار المعرض كتب المناهج التعليمية المطورة، إضافة إلى ورش تدريبية وأعمال فنية، من إنتاج طلاب المعاهد الأزهرية.
 
ويشرح القائمون على ركن قطاع المعاهد الأزهرية للزوار التجديد والتطوير الذي طال المناهج في السنوات الأخيرة، ومن بين المقررات المعروضة، مقرر اللغة العربية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث تم ضم فروع اللغة العربية (النحو والصرف وفنون الكتابة والتعبير) في مادة واحدة كما أدمجت المواد الشرعية في المرحلة الإعدادية (التفسير والتوحيد والحديث والسيرة) في مادة واحدة هي أصول الدين.
 
واهتم زوار جناح القطاع بالإطلاع على مادة الثقافة الإسلامية، التي تم استحداثها بتوجيه من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لتدريب الطالب الأزهري على التعامل مع القضايا والمفاهيم المعاصرة كالإرهاب والتطرف والتكفير والهجرة والتعايش المجتمعي والمواطنة.
 
وأوضح الشيخ عوض الله مدير عام التعليم الإعدادي بقطاع المعاهد الأزهرية، أن المواد الجديدة راعت المعايير الحديثة في المناهج، وصممت بشكل يساعد الطالب الأزهري على استيعاب المحتوى العلمي، حيث تقوم على المناقشة والتدريبات التفاعلية بين الطالب والمدرس، وأشرف عليها مجموعة من خبراء تصميم المناهج وأساتذة جامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية.
 
ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثاني على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الراشد الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.
 
 

 


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