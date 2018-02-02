قيادة الأركان الأوكرانية: إصابة 3 جنود بـدونباس فى هجمات مسلحة





(أ ش أ)

ذكرت قيادة الأركان الأوكرانية أن ثلاثة جنود أوكرانيين أصيبوا فى هجمات بقذائف هاون معادية بإقليم دونباس اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية عن المركز الإعلامى للقيادة الأوكرانية " إن قطاع دونيتسك شهد تكثيف العدو نشاطه فى ضاحية (أفديفكا) مستخدما قذائف هاون وقنابل من أنواع مختلفة ورشاشات كبيرة العيار على مشارف هذه الجبهة المأهولة بالسكان".

وعلى الجانب الآخر ، نقلت (إنترفاكس) عن مسؤول بقيادة عمليات جمهورية دونيتسك الشعبية ، المعلنة من جانب واحد ، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت محطة تنقية دونيتسك اليوم بقذائف هاون وأسلحة خفيفة ، وتم إخلاء المحطة من العاملين بها.

وأضاف مسؤول دونيتسك أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تتوقف عن مهاجمة مواقع بنية تحتية حيوية فى جمهورية دونيتسك.