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قيادة الأركان الأوكرانية: إصابة 3 جنود بـدونباس فى هجمات مسلحة

الجمعة، 02 فبراير 2018 09:31 م
قيادة الأركان الأوكرانية: إصابة 3 جنود بـدونباس فى هجمات مسلحة العنف في أوكرانيا - أرشيفية


(أ ش أ)
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ذكرت قيادة الأركان الأوكرانية أن ثلاثة جنود أوكرانيين أصيبوا فى هجمات بقذائف هاون معادية بإقليم دونباس اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية عن المركز الإعلامى للقيادة الأوكرانية " إن قطاع دونيتسك شهد تكثيف العدو نشاطه فى ضاحية (أفديفكا) مستخدما قذائف هاون وقنابل من أنواع مختلفة ورشاشات كبيرة العيار على مشارف هذه الجبهة المأهولة بالسكان".

وعلى الجانب الآخر ، نقلت (إنترفاكس) عن مسؤول بقيادة عمليات جمهورية دونيتسك الشعبية ، المعلنة من جانب واحد ، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت محطة تنقية دونيتسك اليوم بقذائف هاون وأسلحة خفيفة ، وتم إخلاء المحطة من العاملين بها.

وأضاف مسؤول دونيتسك أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تتوقف عن مهاجمة مواقع بنية تحتية حيوية فى جمهورية دونيتسك.


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