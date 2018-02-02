قيادة الأركان الأوكرانية: إصابة 3 جنود بـدونباس فى هجمات مسلحة

قيادة الأركان الأوكرانية: إصابة 3 جنود بـدونباس فى هجمات مسلحةالجمعة، 02 فبراير 2018 09:31 م
العنف في أوكرانيا - أرشيفية
(أ ش أ)
إضافة تعليق
ذكرت قيادة الأركان الأوكرانية أن ثلاثة جنود أوكرانيين أصيبوا فى هجمات بقذائف هاون معادية بإقليم دونباس اليوم الجمعة.
ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية عن المركز الإعلامى للقيادة الأوكرانية " إن قطاع دونيتسك شهد تكثيف العدو نشاطه فى ضاحية (أفديفكا) مستخدما قذائف هاون وقنابل من أنواع مختلفة ورشاشات كبيرة العيار على مشارف هذه الجبهة المأهولة بالسكان".
وعلى الجانب الآخر ، نقلت (إنترفاكس) عن مسؤول بقيادة عمليات جمهورية دونيتسك الشعبية ، المعلنة من جانب واحد ، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت محطة تنقية دونيتسك اليوم بقذائف هاون وأسلحة خفيفة ، وتم إخلاء المحطة من العاملين بها.
وأضاف مسؤول دونيتسك أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تتوقف عن مهاجمة مواقع بنية تحتية حيوية فى جمهورية دونيتسك.
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة