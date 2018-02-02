قوات سوريا الديمقراطية تسيطر بالكامل على بلدة جرانيج فى ريف دير الزور الشرقى

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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، سيطرت بالكامل على بلدة غرانيج، فى ريف محافظة دير الزور الشرقى.

وقال المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن قوات سوريا الديمقراطية، سيطرت بالكامل على البلدة عقب اشتباكات عنيفة مع مسلحى تنظيم داعش الإرهابى"، مضيفا أن هذه القوات كثفت عملياتها فى قرية البحرة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات لإخراج التنظيم منها، وسط أنباء عن سقوط قتلى من الطرفين، ويذكر أن بلدة جرانيج ومحيط بلدة هجين وقرية البحرة شهدوا خلال الفترة الماضية اشتباكات عنيفة بين سوريا الديمقراطية وداعش، ما أسفر عن سقوط العشرات من الطرفين.