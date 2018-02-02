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قرار إسرائيلى بإغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية فى القدس

الجمعة، 02 فبراير 2018 04:22 ص
قرار إسرائيلى بإغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية فى القدس عنف الاحتلال ضد الفلسطينيين - صورة أرشيفية


رام الله أ ش أ
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 أصدر وزير الأمن الداخلى الاسرائيلى جلعاد اردان،الخميس، قرارا بإغلاق وتمديد إغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية فى مدينة القدس المحتلة.

وكشفت صحيفة "اسرائيل اليوم" أن القرار يشمل الغرفة التجارية،والمجلس الأعلى للسياحة والمركز الفلسطينى للدراسات ونادى الأسير الفلسطينى ومكتب الدراسات الإجتماعية والإحصائية.

وقالت الصحيفة إن قرار أردان إتخذ بموجب قانون اسرائيلى صادر فى عام 1994 يحظر على السلطة الفلسطينية فتح مكاتب تمثيل لها أو ممارسة نشاطات داخل مناطق اسرائيلية ، ويعطى القانون لوزير الأمن الداخلى صلاحية إصدار قرارات تمنع هذه الانشطة.

وقال وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى " إن النضال من أجل فرض السيادة الإسرائيلية على جميع أنحاء القدس مستمر فى كل وقت ، وأنا لن أسمح بأى محاولة للسلطة الفلسطينية لوضع موطئ قدم فى مناطق تابعة لاسرائيل ، وسنوقف أى خطوة من هذا القبيل على الفور".

وإدعت صحيفة "اسرائيل اليوم" أن السلطة الفلسطينية كثفت فى الآونة الأخيرة ، بعد اعلان دونالد ترامب القدس عاصمة لاسرائيل ، من محاولاتها فى مدينة القدس ، استعدادا للاعلان المرتقب للرئيس الفلسطينى محمود عباس عن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.


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القدس

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