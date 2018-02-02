قافلة "خريجى الأزهر" تختتم فعالياتها فى أسوان بعدد من الندوات

اختتمث قافلة المنظمة العاليمة لخريجى الأزهر بأسوان فعالياتها ، بعدد من الندوات والمحاضرات الدعوية إذ أكد علماء الأزهر الشريف أعضاء القافلة ضرورة اصطفاف أبناء الوطن الواحد لدفع عجلة التنمية، وأهمية المواطنة فى الإسلام، وحب الوطن والانتماء إليه.

أكد الشيخ جمال زيدان، موجه عام وعظ كفر الشيخ، فى محاضرة عن أدب الاختلاف فى الإسلام، على أن تعاليم الدين الإسلامى تدعونا للتعامل مع شركاء الوطن من أصحاب الديانات الأخرى.

وأشار الشيخ جمال ثابت الشبكى والشيخ أحمد زيدان ـ عضوا القافلة ـ فى درسهمها بمسجد الحسن والحسين إلى أن الحقوق والواجبات في الإسلام قائمة على مبدأ المواطنة وحفظ الحقوق والحريات للجميع دون تمييز بين أبناء الوطن الواحد على أساس دينى، فقد أقام الرسول ﷺ دولته فى المدينة على أسس ما سُمّي بدستور المدينة الذى كان قوامه احترام التعددية الدينية فى الوطن الواحد ومراعاة حقوق غير المسلمين الذين عاشوا على أرض المدينة فى ذلك الوقت، حيث نص دستور المدينة على منح غير المسلمين حقوقهم قبل فرض واجبات عليهم تجاه الدولة.

و أشار الشيخ جمال الشوبكى والشيخ محمد عبد الله مصطفى فى ندوة بعنوان (حب الوطن والانتماء إليه) بمسجد عبده باشا بكوم أمبو، إلى أن حب الوطن من الأمورالفطرية التي فطر الإنسان وجلب عليها، وكذلك انتماء الإنسان لوطنه ولبلده هو أمر يقره كل الناس على مر العصور والأزمان، ومما يدل على ذلك حب النبي (صلى الله عليه وسلم) لوطنه، حينما أخرج من مكه قال (ما أطيبك من بلد، وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت)، فهذا يدل على أن حب الوطن والانتماء إليه من الأمور المهمة التى إن توفرت فى حياتنا كان لها الدور الكبير لازدهار الوطن، والعمل من أجل أن يكون الأفضل دوما.