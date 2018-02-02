فيديو..زحام مرورى أعلى الطريق الدائرى اتجاه المريوطية بسبب زيادة الاحمال





كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية أمام حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى للقادم من محور المعادى حتى المريوطية، بسبب زيادة الأحمال، ويحاول رجال المرور تصفية الكثافات التى ظهرت أعلى الطريق و تسيير حركة المرور

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى بوجود كثافات مرورية بسبب زيادة الأحمال، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان