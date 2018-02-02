فيديو..زحام مرورى أعلى الطريق الدائرى اتجاه المريوطية بسبب زيادة الاحمال

فيديو..زحام مرورى أعلى الطريق الدائرى اتجاه المريوطية بسبب زيادة الاحمالالجمعة، 02 فبراير 2018 11:37 م
زحام مرورى
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية أمام حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى للقادم من محور المعادى حتى المريوطية، بسبب زيادة الأحمال، ويحاول رجال المرور تصفية الكثافات التى ظهرت أعلى الطريق و تسيير حركة المرور
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى بوجود كثافات مرورية بسبب زيادة الأحمال، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان
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