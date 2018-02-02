video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 فبراير 2018 03:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو..زحام مرورى أعلى الطريق الدائرى اتجاه المريوطية بسبب زيادة الاحمال

الجمعة، 02 فبراير 2018 11:37 م
فيديو..زحام مرورى أعلى الطريق الدائرى اتجاه المريوطية بسبب زيادة الاحمال زحام مرورى


كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

ظهرت كثافات مرورية أمام حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى للقادم من محور المعادى حتى المريوطية، بسبب زيادة الأحمال، ويحاول رجال المرور تصفية الكثافات التى ظهرت أعلى الطريق و تسيير حركة المرور

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى بوجود كثافات مرورية بسبب زيادة الأحمال، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النشرة المرورية.. سيولة مرورية فى محاور وميادين القاهرة والجيزة

اخبار الحوادث

اخبار المرور

الطريق الدائرى

المريوطية



لا تفوتك
قبيل زيارة السيسى.. عمانيون يتداولون فيديو للسلطان قابوس يشيد بالدور المصرى

قبيل زيارة السيسى.. عمانيون يتداولون فيديو للسلطان قابوس يشيد بالدور المصرى

إنفو جراف.. خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية حتى عام 2021

إنفو جراف.. خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية حتى عام 2021

بالأرقام.. "حريفة" الزمالك VS الاستثنائى عبد الله السعيد = 0

بالأرقام.. "حريفة" الزمالك VS الاستثنائى عبد الله السعيد = 0

فيديو.. إليسا تتعرض للإغماء خلال حفلها بالقرية العالمية فى دبى

فيديو.. إليسا تتعرض للإغماء خلال حفلها بالقرية العالمية فى دبى

حزب شفيق يهاجم عبد الرحيم على.. والأخير: مش عايز أتكلم فى أمور لم يأت أوانها

حزب شفيق يهاجم عبد الرحيم على.. والأخير: مش عايز أتكلم فى أمور لم يأت أوانها

صور.. الوليد بن طلال فى رحلة خيل برية مع أسرته بعد أيام من إطلاق سراحه

صور.. الوليد بن طلال فى رحلة خيل برية مع أسرته بعد أيام من إطلاق سراحه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة