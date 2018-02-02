"فاروس" يبقى على توصياته لسهم البنك التجارى عند قيمة عادلة بسعر 89 جنيها





كتب هانى الحوتى

أبقى بنك الاستثمار فاروس، على توصياته لسهم البنك التجارى الدولى عند قيمة عادلة بسعر 89 جنيه للسهم مع توصية محايدة لشراء السهم.

وأوضحت فاروس، أن البنك التجارى الدولى سيواصل حجز مقعده فى مؤشر MSCI الخاص بالأسواق الناشئة طالما مصر تُصنف من ضمن قائمة هذه الأسواق، كما سيواصل تصدره أفضل البنوك الخاصة إداريًا على مستوى مصر، متوقعة أن ينجح البنك فى الحفاظ على 25% كمعدل نمو صافى الدخل خلال فترة التوقعات، وسيدعمه فى ذلك النمو الجيد لهوامش صافى الفائدة والعائدة من غير الفائدة، وتراكم الودائع منخفضة التكلفة على الرغم من ارتفاع المخصصات.

وتوقعت فاروس، نموًا سنويًا مركبًا للبنك التجارى الدولى خلال فترة التوقعات (2018-2022) فى معدل الإقراض بنسبة 20%، وفى معدل الودائع بنسبة 21%، واستثمارات أذون الخزانة وسنداتها بنسبة 16%، كما توقع أن يبدأ نشاط الإقراض فى أخذ محل نشاط الاستثمار فى أذون الخزانة وسنداتها تدريجيًا فى عام 2019 بعدما يبدأ المركزى المصرى فى أخذ خطوات كبيرة على مستوى خفض أسعار الفائدة.

وتوقعت أيضًا زيادة الهوامش فى 2018 نتيجة ارتفاع عائد الاستثمارات فى أذون الخزانة وسنداتها، قم انخفاضه من 5.2% فى 2018 إلى 4.8% بحلول 2022، لكنه سيظل قويًا بفضل دعم نشاط تمويل قطاع التجزئة ذات الهامش المرتفع، قد بدأ بالفعل العائد من غير الفائدة فى الزيادة مع توقعات بمزيد بالتعافى مع انتعاش نشاط التمويل، ومن المتوقع أن يصل العائد من غير الفائدة إلى 31% من الدخل التشغيلى، ليرتفع عن متوسط نموه البالغ 25% فى الفترة الممتدة بين 2012 – 2017.

وتوقع أيضًا نمو الأصول المرجحة للمخاطر بشكل مركب لتصل 16%، مع الاستقرار المريح لمعدل كفاية رأس المالى أعلى الحد الأدنى الإلزامى الذى أقره المركزى المصرى.

وأفصح البنك التجارى الدولى عن نتائج الربع الرابع 2017، معلنًا أن صافى الدخل خلال العام المالى 2017 بلغ 7.52 مليار جنيه، ليرتفع 25% عن أرباح 2016 التى بلغت 6.01 مليار جنيه، كما سجل البنك نسبة 25% كعائد متوسط على حقوق الملكية فى 2017.

استقر صافى دخل الربع الرابع عند 1.87 مليار جنيه، مما يترجم إلى نمو على أساس سنوى نسبته 20%، لكنه يمثل انخفاضًا تدريجيًا نسبته 11% على أساس ربعى، وأرجعت فاروس ذلك إلى أولا انخفاض الدخل التشغيلى بنسبة 4% ربعيًا، وانخفاض وصافى الدخل من العائد بنسبة 10% ربعيًا، فضلًا عن انخفاض صافى الرسوم والعمولات بنسبة 12% على أساس ربعى.

وثانيا زيادة مصروفات التشغيل، وانعكس ذلك من خلال نسبة التكاليف إلى الدخل، التى ارتفعت إلى 29% مقارنة مع 23% فى الربع الماضي، بعدما زادت مصروفات التشغيل 22% ربعيًا، بينما انكمش الدخل التشغيلى بنسبة 4% على أساس ربعى، وثالثا سجل معدل الضريبة الفعلى 31% فى الربع الرابع 2017 مقارنة مع 25% فى الربع الثالث 2017.