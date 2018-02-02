غضب كردى بعد نشر فيديو تمثيل بجثة مقاتلة قضت فى معارك عفرين بسوريا





بيروت (أ ف ب)

يثير شريط فيديو يتم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعى غضباً، لا سيما بين الأكراد، إذ يظهر مسلحين يمثلون بجثة امرأة قال مسئولون أكراد إنها المقاتلة الكردية بارين كوبانى.

واتهم المرصد السورى لحقوق الانسان وقياديون أكراد مقاتلى الفصائل المشاركة فى الهجوم التركى على منطقة عفرين فى شمال سوريا بالعملية وتصوير الفيلم الذى نشره المرصد الخميس.

ويظهر فى المقطع الأول من الفيديو نحو عشرة مقاتلين بعضهم مسلح حول جثة مقاتلة ممددة على الأرض، مرتدية بنطالاً أزرق وجعبة عسكرية، ويقول أحدهم إنها من "الغنائم".

ويطلق المقاتلون صيحات التكبير حولها فيما يدوس اثنان منهم على الأقل على صدرها، وفى المقطع الثانى، تظهر المقاتلة بعد تجريدها فى الجزء الأعلى من جسدها من ملابسها بالكامل وتشويه جثتها، الى جانب غصن من الزيتون.

ويُسمع أحد المقاتلين وهو ينوه بجمالها قبل أن يهم أحدهم بوضع قدمه على صدرها المشوه، ويسمع فى الخلفية صوت أحدهم يدعوهم الى التوقف عن فعل ذلك.

وندد مدير المرصد السورى لحقوق الانسان رامى عبد الرحمن بما اعتبره "وحشية لا مثيل لها".

وفى تعليق نشره على حسابه على موقع فيسبوك، قال المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالى "بارين كوبانى، تذكروا هذا الإسم"، مضيفا "تخيلوا وحشية وهمجية هؤلاء الغزاة مع جثث فتياتنا، فكيف سيكون تصرفهم معنا فيما لو وقعنا أحياء فى قبضته؟".

وتابع "هذا الكم الهائل من الحقد والوحشية يضعنا أمام خيار واحد لا نتزحزح عنه هو الاستمرار فى المقاومة".

وكتب صحافى كردى على حسابه على موقع "فيسبوك" الجمعة "نقول: صباح الخير بارين كوبانى، ولا تقلقى أبداً سوف نثأر لروحك حتماً".