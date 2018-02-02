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الجمعة، 02 فبراير 2018 07:01 م
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غرفة القاهرة التجارية تنظم الأحد معرضا للأسر المنتجة

الجمعة، 02 فبراير 2018 04:45 م
غرفة القاهرة التجارية تنظم الأحد معرضا للأسر المنتجة المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة


أ ش أ
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تنظم لجنة المرأة بمقر غرفة القاهرة التجارية، بعد غد الأحد، معرضا لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة - فى بيان اليوم الجمعة - إن المعرض يأتى مساندة ودعما لأصحاب هذه المشروعات والأسر المنتجة لزيادة إنتاجها والتوسع فى هذه المشروعات من خلال التسويق لها بمثل هذه المعارض والتعرف على منتجات الأسر المختلفة.

من جانبها، أكدت الدكتورة ليلى البيلى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس لجنة المرأة، أن المعرض يتضمن تخصصات لحرف مختلفة للأسر المنتجة ومن المنتظر أن يشارك فى المعرض أكثر من 22 عارضا وعارضة.

 


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