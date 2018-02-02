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غدا.. نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل "مستريح دار السلام"

الجمعة، 02 فبراير 2018 02:00 ص
غدا.. نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل "مستريح دار السلام" المتهم


كتب أحمد إسماعيل
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تواصل محكمة جنح دار السلام، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، غدا السبت، برئاسة المستشار أحمد عمر، نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل حسين حسن محمد حمودة، المتهم بالنصب فى القضية رقم 140003 لسنة 2017، والمعروف إعلاميًا بـ"مستريح دار السلام".

وكانت مباحث الأموال العامة ألقت القبض على "حسين حمودة"، بعد تلقيها بلاغات تتهمه بالنصب على 15 شخصًا بإجمالى مبالغ 14 مليون جنيه، وأثبتت تحرياتها صحة الواقعة، وعلى إثرها تمت إحالة القضية للمحكمة التى قضت بحبسه احتياطيًا لأكثر من شهرين، وإخلاء سبيله فى جلسة 25 ديسمبر الماضى مما أدى إلى استئناف النيابة على القرار، نظرا لكثرة البلاغات المقدمة واعتراف المتهم الثانى فى القضية محمود مبروك بالاشتراك مع المتهم الأول حسين حمودة فى الحصول على أموال الناس وتشغيلها فى العقارات.

 


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