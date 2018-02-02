عرض مسرحى لطلاب جامعة الأزهر تحت عنوان "شهيد الوطن" بمعرض الكتاب





كتب لؤى على

شهد جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب عرضا مسرحيا بمشاركة طلاب جامعة الأزهر وبحضور الدكتور عباس شومان ،وكيل الازهر. والدكتور محمد المحرصاوى ،رئيس جامعة الأزهر ،والمستشار محمد عبدالسلام ،المستشار القانونى لشيخ الازهر .

العرض جاء تحت عنوان "شهيد الوطن" وشهد إقبالا كبيرا في الحضور من جانب زوار جناح زار جناح الأزهر.

تناول العرض المسرحي جوانب مهمة من المفاهيم المغلوطة لدى بعض الشباب مما تحاول جماعات التطرف والإرهاب غزو عقولهم بها حيث تبنى بعض الطلاب شخصية شاب لديه جوانب فكرية مغلوطة وتبنى آخرون الرد على هذه المفاهيم بالعقل والمنطق أولا.

وفى إطار سلسلة الفعاليات الثقافية التي يحتضنها جناح الأزهر الشريف في معرِض القاهرة الدولي للكتاب، نظم قطاع المعاهد الأزهرية عرضًا مسرحيًا بعنوان "الأزهر يتحدث عن نفسه". قدم العرض مجموعة من الطلاب التابعين لمنطقة كفر الشيخ من معهد الرياض الابتدائي، وشهد العرض العديد من الفقرات تمثلت في أنشودة في حب مصر وأنشودة باللغة الإنجليزية وأخرى باللغة اليابانية.

وقدم الطلاب عرضًا يحكي واقع طلاب الأزهر وما يدرسونه ويتعلمونه من قيم ومبادئ وأخلاق، موجهًا رسائل في حب الوطن وإعلاء قيمة الوحدة الوطنية ومحاربة التطرف ونبذ الفرقة بين شركاء الوطن، واختتم الطلاب العرض بقصة أبواليزيد البسطامي عن الصدق. ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثاني على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ بهدف محاصرة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم، وبيانِ فَلسَفةِ المُواطَنة والتعايُش السلمي، وترسيخ مفاهيم السلام والرحمة والعدل والمساواة، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.