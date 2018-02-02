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طب المنصورة تضع بروتوكول تعاون بين مستشفات الجامعة ووزارة الصحة

الجمعة، 02 فبراير 2018 10:53 م
طب المنصورة تضع بروتوكول تعاون بين مستشفات الجامعة ووزارة الصحة الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب بجامعة المنصورة


الدقهلية شريف الديب
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صرح الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب بجامعة المنصورة أن  تم عقد لقاء أمس مع قيادات وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية لمناقشة وضع برتوكول التعاون بين مستشفيات جامعة المنصورة ومستشفيات وزارة الصحة، بالدقهلية برئاسة الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة  وتم الاتفاق على وضع آلية لاستقبال الحالات وتم الاتفاق على الحلول المقترحة لحل أزمات طب الطوارئ  وتفعيل دور أقسام الطوارئ في المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة المصرية المتواجدة في كل مركز لكي تتعامل مع الحالات البسيطة والمتوسطة من المستويين الأول والثاني (والتي تمثل ٨٠٪؜ من كل حالات الطوارئ) وأن يتم تحويل حالات المستوى الثالث إلى مستشفيات الإحالة والمستشفيات الجامعية.

ومن المقرر حسب البوتوكول الآتي:

أولا تعظيم دور الاسعاف المصري وتدريب المسعفين والأطباء الشبان علي التعامل مع حالات الطوارئ في مكان الحدث ، والتوجه بالمرضي والمصابين إلى المستشفي القادر علي تقديم الرعاية الطبية حسب مستوي الإصابة أو المرض.

ثانيا تدريب أعداد أكبر من شباب الأطباء وهيئة التمريض في مجال طب الطوارئ وتحسين ظروف العمل وزيادة دخل الاطباء والتمريض لكي يتفرغوا للعمل في اقسام طب الطوارئ.

ثالثا تكوين أطقم وفرق من الاخصائيين والاستشاريين من تخصصات مختلفة قادرة علي التعامل مع الحالات الطارئة والحوادث الخطرة حسب البروتوكولات المتعارف عليها دوليا.

رابعا سرعة  التدخل الطبي لانقاذ حياة المرضي  حسب معدل الخطورة ، وإيجاد منافذ للمرضي والمصابين لكي يتركوا اقسام الطوارئ خلال مدة لاتتعدي ٦ ساعات،  وهي اما التحويل للاقسام الداخلية المتخصصة او إجراء الجراحات المطلوبة او التحويل الي العناية المركزة.

 


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