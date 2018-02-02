ضبط 47 ألفا و357 مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

ضبط 47 ألفا و357 مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعةالجمعة، 02 فبراير 2018 03:44 م
المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية .
وأسفرت نتائج الحملات التى أشرف عليها اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، واللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة، عن ضبط 47 ألفا و357 مخالفة مرورية متنوعة، و11 سيارة مخالفة لنظم الإعفاءات الجمركية، ورفع 76 مركبة متروكة بالطرق والميادين العامة.
كانت الإدارة العامة للمرور، قد وجهت عدة حملات مرورية وانضباطية، لفرض الانضباط بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم .
إضافة تعليق
دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"
حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة