ضبط 47 ألفا و357 مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة





كتب عبد الرحمن سيد

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية .

‫وأسفرت نتائج الحملات التى أشرف عليها اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، واللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة، عن ضبط 47 ألفا و357 مخالفة مرورية متنوعة، و11 سيارة مخالفة لنظم الإعفاءات الجمركية، ورفع 76 مركبة متروكة بالطرق والميادين العامة.

كانت الإدارة العامة للمرور، قد وجهت عدة حملات مرورية وانضباطية، لفرض الانضباط بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم .