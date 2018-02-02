ضبط 28 قطعة سلاح خلال حملات أمنية بعدد من المراكز بقنا

ضبط 28 قطعة سلاح خلال حملات أمنية بعدد من المراكز بقناالجمعة، 02 فبراير 2018 06:04 م
أسلحة نارية - أرشيفية
قنا- هند المغربى - وائل محمد
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط 28 قطعة سلاح متنوعة وذخيرة وطلقات نارية، بحوزة 30 شخص بمختلف مدن ومراكز المحافظة، خلال حملات أمنية متنوعة شنتها أجهزة الأمن.
البداية بتلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطاراً من اللواء اشرف رياض، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن قوات الأمن من شن حملات أمنية متفرقة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 28 قطعة سلاح إلى تنوعت بين 11 بندقية 7بندقية خرطوش، 2طبنجة 8فرد رصاص وخرطوش.
حررت لهم المحاضر اللازمة فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات فى الوقائع المختلفة التى تم ضبطها.
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