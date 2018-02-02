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ضبط وإحضار الميكانيكى المتهم بهتك عرض طفلة المرج

الجمعة، 02 فبراير 2018 02:15 م
ضبط وإحضار الميكانيكى المتهم بهتك عرض طفلة المرج اعتداء جنسى - أرشيفية


كتب أمنية الموجى
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أمرت نيابة المرج، برئاسة المستشار أحمد شديد،  بضبط وإحضار "م. س" عامل بورشة تصليح سيارات "ميكانيكى"، لاتهامه بواقعة هتك عرض طفلة 8 سنوات، أثناء توجهها لشراء الخبز من مخبز بالمرج.
 

يشار إلى أن  قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من سيدة تدعى مها أحمد، والدة الطفلة يفيد بهتك عرض طفلتها أثناء توجهها لشراء الخبز.

 

وذكرت فى البلاغ أن الطفلة توجهت فى الصباح لإحضار الخبز لوالديها، وعندما رآها العامل قام بإدخالها عنوة إلى الورشة التى يعمل بها، ونزع عنها ملابسها رغما عنها، وبعدما انتهى قامت الفتاة تهرول تجاه منزلها، وهددها بالذبح إذا أفصحت لأحد عن فعلته.

 

 


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