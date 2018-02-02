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ضبط سيارة محملة بأحجار يشتبه فى أثريتها خلال كمين أمنى بقنا

الجمعة، 02 فبراير 2018 11:31 م
ضبط سيارة محملة بأحجار يشتبه فى أثريتها خلال كمين أمنى بقنا قطع أثرية - أرشيفية


قنا- وائل محمد
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، مساء اليوم الجمعة،سيارة محملة بمجموعة من الحجارة، يشتبه فى أثريتها، خلال مرورها بالقرب من أحد الاكمنة الأمنية فى مركز أبو تشت شمالى محافظة قنا. 

كان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا تلقى إخطارا من اللواء أشرف رياض مدير المباحث يفيد ضبط كمية من الحجارة محملة داخل سيارة، وذلك حال مرورها بالقرب من أحد الاكمنة الامنية والمرورية بمركز أبوتشت. 

وأفاد مصدر أمنى أن قوات الأمن تفحص الحجارة بعد أن اشتبهت فى أثريتها، بالتنسيق مع مسئوولى الأثار.  
حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
 


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