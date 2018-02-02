صور.. وزير الأوقاف وسفير الكويت يكرمان الطلاب الوافدين المتفوقين





الإسكندرية – أسماء على بدر

كرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسفير محمد صالح سفير الكويت، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، الطلاب الوافدين المتفوقين فى برنامج تدريب الطلاب الوافدن برعاية من الأوقاف والأزهر الشريف.

كما كرم وزير الأوقاف، الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وأهدى الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، درع المحافظة لوزير الأوقاف، وسفير الكويت.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن مصر هى بلد الأمن والآمان، والعلاقة بين مصر والكويت من أفضل العلاقات العربية، موضحاً أن مثل هذا الملتقى يؤكد مدى قوة وعمق العلاقات الغير مسبوقة بين مصر ودولة الكويت الشقيقة، المبنية على المحبة والتعاون.

كما رحب سلطان، بفكرة إقامة ملتقى ثقافى كويتى بمحافظة الإسكندرية، مؤكدا أن الإسكندرية تستعد لاستقبال أشقاءها من دولة الكويت فى أى وقت.