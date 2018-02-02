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الجمعة، 02 فبراير 2018 08:48 م
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صور.. مدير بنها الجامعى الجديد يجرى جولة مفاجئة بالمستشفى

الجمعة، 02 فبراير 2018 08:38 م
صور.. مدير بنها الجامعى الجديد يجرى جولة مفاجئة بالمستشفى مستشفى بنها الجامعى - أرشيفية


القليوبية نيفين طه
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أصدر الدكتور ابراهيم راجح، مدير عام المستشفيات الجامعية ووكيل كلية الطب البشرى بجامعة بنها قرارا بالجزاء والخصم المباشر من مكافأة التميز لممرضة بقسم العناية المركزة لتغيبها عن العمل بدون إذن والتقصير فى مهام وظيفتها.

وأكد راجح خلال جولته المفاجئة بعد توليه منصبه بساعات لعدد من أقسام مستشفى بنها الجامعى واستقبال المستشفى بعد إعادة تشغيله برفقة الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والمجتمع والدكتورة ايمان البيطار وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد طنطاوى مدير مستشفى الباطنة وحامد ريان المدير الادارى للمستشفى أنه لا مكان لمهمل أو مقصر فى حق مريض ومن يخالف القانون سيحاسب بالقانون.

وجاء قرار راجح بعد تلقيه شكاوى من أسرة أحد المرضى بقسم العناية المركزة.

 

مدير بنها الجامعى الجديد يجرى جولة مفاجئة بالمستشفى (1)
 
مدير بنها الجامعى الجديد يجرى جولة مفاجئة بالمستشفى (2)
 
 
 
مدير بنها الجامعى الجديد يجرى جولة مفاجئة بالمستشفى (3)
مدير بنها الجامعى الجديد يجرى جولة مفاجئة بالمستشفى (4)
 
مدير بنها الجامعى الجديد يجرى جولة مفاجئة بالمستشفى (5)
 

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