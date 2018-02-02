صور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات المرور وتأمين الكنائس بطنطا





الغربية - عادل ضرة

تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، الخدمات الخارجية المعينة لتأمين المنشآت الهامة والخدمات المرورية بميادين وشوارع مدينة طنطا، وذلك لتسيير الحركة المرورية بالمدينة.

كما تابع حملة مرورية داخل المدينة للصق "استكير"، الأجرة المقررة على سيارات التاكسى داخل المدينة والمحدد بها الأجرة المقررة وحذر من تجاوز الأجرة المقررة.

وطالب مدير الأمن، برفع كافة الإشغالات التي تعيق حركة المرور وحركة المارة من المواطنين ورفع سيارات الانتظار الخاطىء والوقوف فى الممنوع وتسيير حركة المرور فى الشوارع تيسيرا على المواطنين.

ووجه "حسونة" بضرورة انتشار ضباط المرور فى جميع الشوارع الجانبية لضبط المخالفات المرورية وحالات السير عكس الإتجاة ورفع السيارات المتروكة، والعمل على رفع كافة السيارات الموجودة على الأرصفة بسبب قيام أصحاب معارض السيارات باستخدامها.. و كذا ضبط الدراجات النارية بدون لوحات لما تمثله من خطورة على الأمن العام وتحقيق حالات الاشتباه.

وطلب من مساعدى المدير، تحقيق مقابلات مع تلك الحملات وضبط أي مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون، وضرورة التواجد الفاعل بالخدمة والخدمات السرية لتأمين الأعماق والمناطق الحيوية مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية في إطار القانون.

وأثناء الجولة، التقى مع الأقوال الأمنية وقوات التدخل السريع دائرة قسمى أول وثان طنطا بميدان الجمهورية.

كما طالب بضرورة تفعيل الأقوال الأمنية وإحكام السيطرة الأمنية والفحص الجدى، ومداومة المرور لإشعار المواطنين بالأمن والأمان.

وتفقد مدير الأمن جميع الكنائس بنطاق مدينة طنطا، وتابع الإجراءات والتعليمات التى اتخذت لمراجعة عملية تأمين الكنائس، كما استمع لشكاوى المواطنين وطمأنهم على جدية عملية التأمين.

وشدد على ضرورة التأكيد على القائمين بمتابعة كاميرات المراقبة للنواحى الفنية الرصد والمتابعة على مدار اليوم الكامل مع الحفاظ على الحرم الآمن بمحيط الكنائس من جميع الاتجاهات بمسافة 150متر تقريبا، واستمرار وضع السدادات الحديدية والأقماع الفسفورية على كافة أضلاع الكنائس، وتسيير الحركة المرورية ، وضبط أي مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون.مع ضرورة فحص كافة المترددين على الكنائس ، ودقة ملاحظة المارة وحظر ترك أى سيارات أو مركبات بجوار أو أمام الكنائس تنسيقا ومسئوليها والتنسيق مع مسئولي الكنائس باستمرار تواجد العنصر النسائي على المداخل لفحص السيدات المترددات عليهم.



مدير أمن الغربية يتفقد خدمات التأمين



مدير أمن الغربية يتفقد خدمات التأمين



مدير أمن الغربية يتفقد خدمات التأمين



مدير أمن الغربية يتفقد خدمات التأمين



مدير أمن الغربية يتفقد خدمات التأمين