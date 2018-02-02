video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 فبراير 2018 08:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الأقصر يتفقد محطتى مياه الحبيل والساحة الرضوانية قبل تسليمها

الجمعة، 02 فبراير 2018 05:04 م
صور.. محافظ الأقصر يتفقد محطتى مياه الحبيل والساحة الرضوانية قبل تسليمها رئيس شركة المياه يرافق المحافظ خلال جولاته بالمحطات الجديدة


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

قاد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، جولات تفقدية على محطتى مياه وصرف بالحبيل والساحة الرضوانية، برفقة اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والعميد يحيى عبد المنعم رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب بالأقصر، والتى تعتبر محطات تحت التسليم والتشغيل رسميا خلال الفترة المقبلة.
 
وشملت الجولات، تفقد مشروع الصرف الصحى بمحطة عبد النبى الرئيسية بالحبيل، والتى تغطى منطقة الحبيل وتوابعها بطاقة تصميمية 9 آلاف متر مكعب / يوم، ومحطة الساحة الرضوانية لمياه الشرب والتى تخدم مناطق البغدادى والحبيل والساحة الرضوانية، بطاقة تصميمية 10 آلاف متر مكعب / يوم، وهى من أولى المحطات على مستوى الجمهورية التى صممت بتقنيات تكنولوجية حديثة على نظام الفلترة، ويأتى ذلك فى إطار التشغيل التجريبى لتلك المحطات تمهيداً لافتتاحها فى أقرب وقت.
 
محافظ الأقصر يتفقد محطتي مياة الحبيل والساحة الرضوانية قبل تسليمها
محافظ الأقصر يتفقد محطتي مياه الحبيل والساحة الرضوانية قبل تسليمها

جانب من جولة المحافظ بالمحطات الجديدة خلال العمل بها
جانب من جولة المحافظ بالمحطات الجديدة خلال العمل بها

رئيس شركة المياة يرافق المحافظ خلال جولاته بالمحطات الجديدة
رئيس شركة المياه يرافق المحافظ خلال جولاته بالمحطات الجديدة
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى يتفقد محطات الأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

محطات مياة جديدة بالاقصر

اخبار مصر

شركة مياة الشرب بالاقصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
صور.. السيسى يتفقد مشروع هضبة الجلالة بشكل مفاجئ ويستمع لشرح المسئولين

صور.. السيسى يتفقد مشروع هضبة الجلالة بشكل مفاجئ ويستمع لشرح المسئولين

فيديوجراف.. لو فزت بشقة فى"سكن مصر"..اعرف قيمة المقدم والأقساط

فيديوجراف.. لو فزت بشقة فى"سكن مصر"..اعرف قيمة المقدم والأقساط

دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"

دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"

حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير

حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير

مرتضى منصور يلوم إيهاب جلال بسبب الصفقات الجديدة

مرتضى منصور يلوم إيهاب جلال بسبب الصفقات الجديدة

شاهد فى دقيقة.. شاكيرا النجمة الذهبية تحتفل بعيد ميلادها الـ41

شاهد فى دقيقة.. شاكيرا النجمة الذهبية تحتفل بعيد ميلادها الـ41

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة