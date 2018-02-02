صور.. محافظ الأقصر يتفقد محطتى مياه الحبيل والساحة الرضوانية قبل تسليمها

صور.. محافظ الأقصر يتفقد محطتى مياه الحبيل والساحة الرضوانية قبل تسليمهاالجمعة، 02 فبراير 2018 05:04 م
رئيس شركة المياه يرافق المحافظ خلال جولاته بالمحطات الجديدة
الأقصر – أحمد مرعى
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قاد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، جولات تفقدية على محطتى مياه وصرف بالحبيل والساحة الرضوانية، برفقة اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والعميد يحيى عبد المنعم رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب بالأقصر، والتى تعتبر محطات تحت التسليم والتشغيل رسميا خلال الفترة المقبلة.
وشملت الجولات، تفقد مشروع الصرف الصحى بمحطة عبد النبى الرئيسية بالحبيل، والتى تغطى منطقة الحبيل وتوابعها بطاقة تصميمية 9 آلاف متر مكعب / يوم، ومحطة الساحة الرضوانية لمياه الشرب والتى تخدم مناطق البغدادى والحبيل والساحة الرضوانية، بطاقة تصميمية 10 آلاف متر مكعب / يوم، وهى من أولى المحطات على مستوى الجمهورية التى صممت بتقنيات تكنولوجية حديثة على نظام الفلترة، ويأتى ذلك فى إطار التشغيل التجريبى لتلك المحطات تمهيداً لافتتاحها فى أقرب وقت.
محافظ الأقصر يتفقد محطتي مياه الحبيل والساحة الرضوانية قبل تسليمها
جانب من جولة المحافظ بالمحطات الجديدة خلال العمل بها
رئيس شركة المياه يرافق المحافظ خلال جولاته بالمحطات الجديدة
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