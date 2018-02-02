صور..فلسطينى يسمى أبنائه الـ3 التوأم قدس وعاصمة وفلسطين ردا على ترامب





كتب عبد الوهاب الجندى

فى حدث يؤكد نضال الشعب الفلسطينى ضد الاحتلال الإسرائيلى، والاعتزاز بعروبته الفلسطينية فى وجه كافة القرارات المخالفة للحقائق التاريخية، ردت عائلة فلسطينية على القرار الأوحادى الذى أتخذه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة للكيان الاحتلالى بتسمية أبنائهم الثلاثة التوأم "قدس" و "عاصمة" و "فلسطين".

ونشرة وكالة الأنباء الفرنسية صورة تجمع ثلاثة أطفال بجوار الأم والأب من عائلة السيقلى، وفوق منهما شاهدة ميلاد لكل طفل مكتوب عليها أسمه.

وأصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، نهاية العام المنصرم 2017، قرار يعتبر فيه القدس عاصمة للكيان الاحتلالى، وأمر بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس الفلسطينية.



3 توأم



الأسرة الفلسطينية



الأب بجوار الأطفال