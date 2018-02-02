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صور .. شرطة السياحة تكثف من تواجدها بالمنطقة الأثرية بالهرم

الجمعة، 02 فبراير 2018 01:26 م
صور .. شرطة السياحة تكثف من تواجدها بالمنطقة الأثرية بالهرم زيارة المواطنين لمنطقة الأهرامات


كتب بهجت أبو ضيف
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كثفت مباحث السياحة والآثار بالجيزة من تواجدها بالمنطقة الأثرية بالهرم، فى ظل الإقبال الكبير من جانب المواطنين لزيارة المنطقة فى آخر أيام إجازة نصف العام، حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة غدا السبت.

 

شرطة السياحة تؤمن المواطنين بمنطقة الأهرامات
شرطة السياحة تؤمن المواطنين بمنطقة الأهرامات

 

وأشرف العقيد وليد الشرقاوى رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة على تنظيم وتأمين الزائرين، والدفع بضباط مباحث السياحة والآثار وأفراد من الإدارة لتأمين رواد المنطقة الأثرية.

 

زيارة المواطنين للمنطقة الأثرية اخر أيام إجازة نصف العام
زيارة المواطنين للمنطقة الأثرية اخر أيام إجازة نصف العام

 

ومن جانبه، ذكر أشرف محيي مدير آثار الهرم بأن أعداد الزائرين تجاوزت 30 ألفا، حيث ساعد تحسن الأحوال الجوية على زيادة الأعداد.

 

جولة المواطنين بمنطقة الأهرامات
جولة المواطنين بمنطقة الأهرامات

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