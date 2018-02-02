صور .. شرطة السياحة تكثف من تواجدها بالمنطقة الأثرية بالهرم

صور .. شرطة السياحة تكثف من تواجدها بالمنطقة الأثرية بالهرمالجمعة، 02 فبراير 2018 01:26 م
زيارة المواطنين لمنطقة الأهرامات
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
كثفت مباحث السياحة والآثار بالجيزة من تواجدها بالمنطقة الأثرية بالهرم، فى ظل الإقبال الكبير من جانب المواطنين لزيارة المنطقة فى آخر أيام إجازة نصف العام، حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة غدا السبت.
شرطة السياحة تؤمن المواطنين بمنطقة الأهرامات
وأشرف العقيد وليد الشرقاوى رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة على تنظيم وتأمين الزائرين، والدفع بضباط مباحث السياحة والآثار وأفراد من الإدارة لتأمين رواد المنطقة الأثرية.
زيارة المواطنين للمنطقة الأثرية اخر أيام إجازة نصف العام
ومن جانبه، ذكر أشرف محيي مدير آثار الهرم بأن أعداد الزائرين تجاوزت 30 ألفا، حيث ساعد تحسن الأحوال الجوية على زيادة الأعداد.
جولة المواطنين بمنطقة الأهرامات
إضافة تعليق
دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"
حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة