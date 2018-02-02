صور.. رئيس الهيئة العامه للسياحة الليبية يحتفل مع المهاجرين بالفولكور الأفريقى





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

حضر بشير مالك، رئيس الهيئة العامة للسياحة فى ليبيا احتفالا مع المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين فى منطقة غريان بليبيا.

ويلعب رئيس الهيئة الموسيقى مع المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، كما يحتفل معهم بالثقافة والفولكلور الأفريقى فى ملجأ الحمرا ، والتى تقع فى منطقة غريان.

وتبعد المنطقة بحوالى 106 كيلومترات إلى الجنوب من العاصمة طرابلس.



رئيس هيئة السياحة الليبية وسط المهاجرين



لعب المهاجرين الكرة



جانب من توزيع الوجبات



عروف الفولكلور



احتفالات المهاجرين الأفارقة