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صور.. رئيس الهيئة العامه للسياحة الليبية يحتفل مع المهاجرين بالفولكور الأفريقى

الجمعة، 02 فبراير 2018 07:36 م
صور.. رئيس الهيئة العامه للسياحة الليبية يحتفل مع المهاجرين بالفولكور الأفريقى رئيس هيئة السياحة الليبية


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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حضر بشير مالك، رئيس الهيئة العامة للسياحة فى ليبيا احتفالا مع المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين فى منطقة غريان بليبيا.

ويلعب رئيس الهيئة الموسيقى مع المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، كما يحتفل معهم بالثقافة والفولكلور الأفريقى فى ملجأ الحمرا ، والتى تقع فى منطقة غريان.

وتبعد المنطقة بحوالى 106 كيلومترات إلى الجنوب من العاصمة طرابلس. 

رئيس هيئة السياحة الليبية وسط المهاجرين
رئيس هيئة السياحة الليبية وسط المهاجرين

 

لعب المهاجرين الكرة
لعب المهاجرين الكرة

 

جانب من الاحتفالات
جانب من توزيع الوجبات
 
 
عروف الفولكلور
عروف الفولكلور

 

احتفالات المهاجرين الأفارقة
احتفالات المهاجرين الأفارقة

 

جانب من احتفالات المهاجرين الأفارقة
جانب من احتفالات المهاجرين الأفارقة

 


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