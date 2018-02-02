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صور.. بكاء طلاب مدرسة أمريكية بعد إصابة زملاءهم فى حادث إطلاق نار

الجمعة، 02 فبراير 2018 03:02 ص
صور.. بكاء طلاب مدرسة أمريكية بعد إصابة زملاءهم فى حادث إطلاق نار بكاء طلاب مدرسة أمريكية


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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حالة من الرعب سادت بين طلاب مدرسة فى لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بعد حادث إطلاق نار أدت إلى إصابة طالبين، وأعلنت الشرطة الأمريكية، الخميس، إصابة طالبين على الأقل جرّاء إطلاق نار.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الحادث وقع بعد أن قامت طالبة بإطلاق النار داخل إحدى فصول المدرسة، مشيرة إلى أن المصابين تم نقلهما إلى المستشفى فيما لا زالت حالتهم الصحية غير معروفة.

وأضافت الشبكة أن الطالبة التى قامت بإطلاق النار تم احتجازها من قبل السلطات وأنه لم يتم الكشف عن هويتها حتى الآن.

 

أم تبكى بجوار ابنتها داخل مدرسة بلوس انجلوس
أم تبكى بجوار ابنتها داخل مدرسة بلوس انجلوس

 

أم تحتضن ابنتها عقب إصابة أحد زملائها
أم تحتضن ابنتها عقب إصابة أحد زملائها

 

بكاء إحدى الطالبات عقب حادث إطلاق النار
بكاء إحدى الطالبات عقب حادث إطلاق النار

 

بكاء إحدى المعلمات
بكاء إحدى المعلمات

 

طلاب يبكون على إصابة طالبين فى اطلاق نار داخل مدرستهم
طلاب يبكون على إصابة طالبين فى اطلاق نار داخل مدرستهم

 

 


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إصابة طالبين فى إطلاق نار بمدرسة بلوس أنجلوس الأمريكية

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