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صور.. بركان "فويجو" يثور من جديد وينثر الرماد والحمم فى جواتيمالا

الجمعة، 02 فبراير 2018 07:19 ص
صور.. بركان "فويجو" يثور من جديد وينثر الرماد والحمم فى جواتيمالا ثوران بركان فويجو


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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نفث بركان فويجو النار فى جواتيمالا رماداً أسود اللون إلى عنان السماء، مع تصاعد نشاط البركان، وقال معهد إنسيفومه الوطنى للبراكين، إن أعمدة من الرماد الكثيف ارتفعت إلى السماء وسط انفجارات عالية وتدفق مزيد من الحمم.

ولم يؤثر البركان، الواقع على بعد نحو 50 كيلومتراً من العاصمة جواتيمالا سيتى، على الرحلات الجوية فى المطار الدولى الرئيس فى جواتيمالا.

انفجارات داخل البركان
انفجارات داخل البركان

 

تدفق الحمم البركانية
تدفق الحمم البركانية

 

تدفق الحمم بشكل كبير
تدفق الحمم بشكل كبير

 

تصاعد الأدخنة
تصاعد الأدخنة

 

تصاعد الحمم من فوهة البركان
تصاعد الحمم من فوهة البركان

 

تصاعد الدخان خلال قبل الحمم البركانية
تصاعد الدخان خلال قبل الحمم البركانية

 

حمم البركان تخرج من البركان
حمم البركان تخرج من البركان

 

حمم حمراء تندلع من فوهة البركان
حمم حمراء تندلع من فوهة البركان

 

خروج الحمم البركانية
خروج الحمم البركانية

 


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بركان فويجو

البركان ينثر الرماد

البركان يخرج الحمم

جواتيمالا



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