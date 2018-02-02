صور.. بركان "فويجو" يثور من جديد وينثر الرماد والحمم فى جواتيمالا

صور.. بركان "فويجو" يثور من جديد وينثر الرماد والحمم فى جواتيمالاالجمعة، 02 فبراير 2018 07:19 ص
ثوران بركان فويجو
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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نفث بركان فويجو النار فى جواتيمالا رماداً أسود اللون إلى عنان السماء، مع تصاعد نشاط البركان، وقال معهد إنسيفومه الوطنى للبراكين، إن أعمدة من الرماد الكثيف ارتفعت إلى السماء وسط انفجارات عالية وتدفق مزيد من الحمم.
ولم يؤثر البركان، الواقع على بعد نحو 50 كيلومتراً من العاصمة جواتيمالا سيتى، على الرحلات الجوية فى المطار الدولى الرئيس فى جواتيمالا.
انفجارات داخل البركان
تدفق الحمم البركانية
تدفق الحمم بشكل كبير
تصاعد الأدخنة
تصاعد الحمم من فوهة البركان
تصاعد الدخان خلال قبل الحمم البركانية
حمم البركان تخرج من البركان
حمم حمراء تندلع من فوهة البركان
خروج الحمم البركانية
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