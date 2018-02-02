صور.. انتحار الابن الأكبر للرئيس الكوبى السابق فيدل كاسترو

صور.. انتحار الابن الأكبر للرئيس الكوبى السابق فيدل كاستروالجمعة، 02 فبراير 2018 04:00 ص
فيدل كاسترو الرئيس الكوبى السابق
هافانا (أ ف ب)
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انتحر الابن البكر للرئيس الكوبى السابق فيدل كاسترو، الخميس، كما أفادت وسائل الاعلام الرسمية فى الجزيرة الشيوعية، مشيرة إلى أن الراحل كان دكتورا فى العلوم وكان يعانى من اكتئاب شديد وقد رحل عن 68 عاما.
وقالت صحيفة "غرانما" الحكومية، أن "فيدل كاسترو دياز-بالار الذى كان يتعالج على أيدى مجموعة من الأطباء على مدى أشهر عديدة بسبب إصابته باكتئاب شديد انتحر صباح اليوم".
ابن رئيس كوبا السابق فيدل كاسترو
الابن الأكبر لفيدل كاسترو
الابن الأكبر للرئيس الكوبى السابق فيدل كاسترو
الابن البكر للرئيس الكوبى السابق فيدل كاسترو
نجل الرئيس الكوبى السابق فيدل كاسترو
نجل رئيس كوبا السابق فيدل كاسترو
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عدد الردود 0
بواسطة:
متابع
و هل الانتحار حل لمشاكل الفرد؟
و ما سبب دخوله فى نوبة اكتئاب؟