video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 فبراير 2018 08:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الرئيس الأمريكى يستقبل منشقين عن نظام كوريا الشمالية بالبيت الأبيض

الجمعة، 02 فبراير 2018 06:48 م
صور.. الرئيس الأمريكى يستقبل منشقين عن نظام كوريا الشمالية بالبيت الأبيض الرئيس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


(أ ف ب)
إضافة تعليق

استقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، منشقين كوريين شماليين فى المكتب البيضوى بالبيت الأبيض، فى لقاء ينطوى على دلالات كبيرة فى مرحلة من التوتر الشديد بين الولايات المتحدة ونظام بيونج يانج.

وبين المنشقين الثمانية جى سيونج-هو الذى فر من كوريا الشمالية فى 2006 وكان ضمن ضيوف الشرف لدى ترامب خلال القائه خطابه عن حال الاتحاد فى الكونجرس الثلاثاء.

أثناء اللقاء
أثناء اللقاء

 

ترامب والكورى الشمالى المنشق
ترامب والكورى الشمالى المنشق

 

ترامب
ترامب

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيويورك تايمز: البيت الأبيض يسعى للحصول على خيارات عسكرية ضد كوريا الشمالية

الرئيس الرئيس الأمريكى

منشقين كوريين شماليين

البيت الأبيض

كوريا الشمالية



لا تفوتك
صور.. السيسى يتفقد مشروع هضبة الجلالة بشكل مفاجئ ويستمع لشرح المسئولين

صور.. السيسى يتفقد مشروع هضبة الجلالة بشكل مفاجئ ويستمع لشرح المسئولين

فيديوجراف.. لو فزت بشقة فى"سكن مصر"..اعرف قيمة المقدم والأقساط

فيديوجراف.. لو فزت بشقة فى"سكن مصر"..اعرف قيمة المقدم والأقساط

دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"

دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"

حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير

حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير

مرتضى منصور يلوم إيهاب جلال بسبب الصفقات الجديدة

مرتضى منصور يلوم إيهاب جلال بسبب الصفقات الجديدة

شاهد فى دقيقة.. شاكيرا النجمة الذهبية تحتفل بعيد ميلادها الـ41

شاهد فى دقيقة.. شاكيرا النجمة الذهبية تحتفل بعيد ميلادها الـ41

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة