صور.. الرئيس الأمريكى يستقبل منشقين عن نظام كوريا الشمالية بالبيت الأبيض





(أ ف ب)

استقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، منشقين كوريين شماليين فى المكتب البيضوى بالبيت الأبيض، فى لقاء ينطوى على دلالات كبيرة فى مرحلة من التوتر الشديد بين الولايات المتحدة ونظام بيونج يانج.

وبين المنشقين الثمانية جى سيونج-هو الذى فر من كوريا الشمالية فى 2006 وكان ضمن ضيوف الشرف لدى ترامب خلال القائه خطابه عن حال الاتحاد فى الكونجرس الثلاثاء.



أثناء اللقاء



ترامب والكورى الشمالى المنشق