صور..الأمير هارى وخطيبته ميجان ماركل يكرمان جرحى الجيش البريطانى فى لندن





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

كرم الأمير "هارى" وخطيبته ميجان ماركل جرحى ومرضى الجيش البريطانى من الجنود والنساء، خلال حفل متألق فى لندن لتوزيع الجوائز والاحتفال بإنجازات هؤلاء الابطال.

وحضر "هارى" وخطيبته حفل جوائز (إنديفور) السنوية فى 1 فبراير، والتى سوف تبرز أولئك الذين شاركوا فى التحديات الرياضية والمغامرة الرائعة خلال العام الماضى، حسب موقع (نيوز دوت كوم).

كما صرح قصر باكنجهام أن السيدة "ماركل"، التى ستتزوج "هارى" فى 19 مايو، حريصة على رؤية أكبر قدر ممكن من المملكة المتحدة قبل أن تصبح عضواً فى العائلة المالكة بشكل رسمي.

يذكر أن صندوق (إنديفور) هو هيئة أنشأتها المؤسسة الملكية للدوق والدوقة "كامبريدج" والأمير "هاري" لتمويل التحديات الرياضية والمغامرات التى تساعد على معالجة الجرحى والمرضى من الجنود والنساء.