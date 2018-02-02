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صور..الأمير هارى وخطيبته ميجان ماركل يكرمان جرحى الجيش البريطانى فى لندن

الجمعة، 02 فبراير 2018 06:06 ص
صور..الأمير هارى وخطيبته ميجان ماركل يكرمان جرحى الجيش البريطانى فى لندن الأمير هارى وخطيبته فى حفل توزيع الجوائز بلندن


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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كرم الأمير "هارى" وخطيبته ميجان ماركل جرحى ومرضى الجيش البريطانى من الجنود والنساء، خلال حفل متألق فى لندن لتوزيع الجوائز والاحتفال بإنجازات هؤلاء الابطال.

وحضر "هارى" وخطيبته حفل جوائز (إنديفور) السنوية فى 1 فبراير، والتى سوف تبرز أولئك الذين شاركوا فى التحديات الرياضية والمغامرة الرائعة خلال العام الماضى، حسب موقع (نيوز دوت كوم).
 
 كما صرح قصر باكنجهام أن السيدة "ماركل"، التى ستتزوج "هارى" فى 19 مايو، حريصة على رؤية أكبر قدر ممكن من المملكة المتحدة قبل أن تصبح عضواً فى العائلة المالكة بشكل رسمي.
 
يذكر أن صندوق (إنديفور) هو هيئة أنشأتها المؤسسة الملكية للدوق والدوقة "كامبريدج" والأمير "هاري" لتمويل التحديات الرياضية والمغامرات التى تساعد على معالجة الجرحى والمرضى من الجنود والنساء.
 
الأمير هارى خلال الحفل
الأمير هارى خلال الحفل

الأمير هارى وخطيبته ميجان ماركل
الأمير هارى وخطيبته ميجان ماركل

الأمير هارى
الأمير هارى

خطيبة الامير هارى ميجان ماركل
خطيبة الامير هارى ميجان ماركل

صورة تذكرية للحفل
صورة تذكرية للحفل

ميجان ماركل خطيبة الامير هارى
ميجان ماركل خطيبة الامير هارى

ميجان ماركل خلال الحفل
ميجان ماركل خلال الحفل

ميجان ماركل
ميجان ماركل

وصول الأمير هارى وخطيبته ميجان ماركل إلى الحفل
وصول الأمير هارى وخطيبته ميجان ماركل إلى الحفل

 


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