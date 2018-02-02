video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 فبراير 2018 08:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. إنقاذ 955 عاملا بمنجم فى جنوب إفريقيا بعد احتجازهم بسبب عطل كهربائى

الجمعة، 02 فبراير 2018 07:00 ص
صور.. إنقاذ 955 عاملا بمنجم فى جنوب إفريقيا بعد احتجازهم بسبب عطل كهربائى عدد من عمال المنجم العالقين تحت الأرض فى جنوب إفريقيا


تونيسن (أ ف ب)
إضافة تعليق

خرج 955 عامل منجم بعد احتجازهم تحت الأرض داخل منجم فحم  فى جنوب إفريقيا سالمين، بسبب عطل كهربائى، مساء الخميس، بعدما أعيد التيار الكهربائى.

وقال جيمس ويلستيد المتحدث باسم شركة سيبانيى جولد المشغلة للمنجم فى تصريح لـ"فرانس برس" أنه "أعيد التيار الكهربائي" مما سمح لعمليات الانقاذ بالانطلاق.

وأضاف أن "المصعد الأول أخرج دفعة أولى من العمال"، ومع طلوع الفجر كانت حافلات عدة تغادر منجم بياتريكس القريب من مدية ويلكوم (وسط) وعلى متنها مئات العمال الذين تم انقاذهم.

وردا على سؤال عما إذا كان الحادث قد أسفر عن ضحايا، قال المتحدث: "بحسب معلوماتنا فإنه حتى الآن لم يعثر على أى شخص بحالة خطرة".

وشاهدت مراسلة فرانس برس سيارات اسعاف تصل الى الموقع ليل الخميس، وكانت شركة سيبانيي-ستيلووتر للمناجم افادت ان عطلا كهربائيا كبيرا تسبب فى وقف عمل المصاعد وعدم تمكن طواقم العمل الليلية من الصعود الى السطح فى منجم الذهب، مشددة على انهم ليسوا فى خطر داهم وانها تمكنت من تزويدهم بالطعام والمياه.

أحد العمال يلوح لزملاءه
أحد العمال يلوح لزملاءه

 

حافلة العمال عقب انقاذهم
حافلة العمال عقب انقاذهم

 

انقطاع الكهرباء فى المنجم
انقطاع الكهرباء فى المنجم

 

محاولات اخراج العمال من المنجم طوال الليل
محاولات اخراج العمال من المنجم طوال الليل

 

محاولات انقاذ آلاف العمال
محاولات انقاذ آلاف العمال

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

950 عامل عالقون تحت الأرض بسبب تعطل المصاعد بمنجم فى جنوب أفريقيا

خروج عمال المنجم العالقين

تحت الأرض

جنوب افريقيا

منجم ذهب



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب : الأقوياء فقط يبنون حياة ديمقراطية سليمة

خالد صلاح يكتب : الأقوياء فقط يبنون حياة ديمقراطية سليمة

تعرف على الملامح الرئيسية للنظام التعليمى الجديد فى 6 نقاط

تعرف على الملامح الرئيسية للنظام التعليمى الجديد فى 6 نقاط

حفلة رواد تويتر على أيمن نور بعد صوره الفاضحة: "بيناضل مع الكلاب"

حفلة رواد تويتر على أيمن نور بعد صوره الفاضحة: "بيناضل مع الكلاب"

مطالب برلمانية بتفعيل القانون لمواجهة الداعين لمقاطعة انتخابات الرئاسة.. "بكرى" يطالب النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.. والطماوى: أمر مجرم قانونا وهدفهم تعطيل الدستور.. وقانونى: عقوبتهم السجن 5 سنوات

مطالب برلمانية بتفعيل القانون لمواجهة الداعين لمقاطعة انتخابات الرئاسة.. "بكرى" يطالب النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.. والطماوى: أمر مجرم قانونا وهدفهم تعطيل الدستور.. وقانونى: عقوبتهم السجن 5 سنوات

من الخلاف إلى الصدام.. صراع المؤسسات يربك واشنطن بعد فتنة "التدخلات الروسية".. الكونجرس يفرج عن مذكرة تتهم الـ"FBI" و"العدل" تسيس تحقيقات التدخل الروسى فى انتخاب ترامب.. وول ستريت تتوقع المزيد من الصدامات

من الخلاف إلى الصدام.. صراع المؤسسات يربك واشنطن بعد فتنة "التدخلات الروسية".. الكونجرس يفرج عن مذكرة تتهم الـ"FBI" و"العدل" تسيس تحقيقات التدخل الروسى فى انتخاب ترامب.. وول ستريت تتوقع المزيد من الصدامات

وزارة البترول تجدد نفيها لشائعات رفع أسعار الوقود وتطمئن المواطنين

وزارة البترول تجدد نفيها لشائعات رفع أسعار الوقود وتطمئن المواطنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة