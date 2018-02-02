صور.. إنقاذ 955 عاملا بمنجم فى جنوب إفريقيا بعد احتجازهم بسبب عطل كهربائى





تونيسن (أ ف ب)

خرج 955 عامل منجم بعد احتجازهم تحت الأرض داخل منجم فحم فى جنوب إفريقيا سالمين، بسبب عطل كهربائى، مساء الخميس، بعدما أعيد التيار الكهربائى.

وقال جيمس ويلستيد المتحدث باسم شركة سيبانيى جولد المشغلة للمنجم فى تصريح لـ"فرانس برس" أنه "أعيد التيار الكهربائي" مما سمح لعمليات الانقاذ بالانطلاق.

وأضاف أن "المصعد الأول أخرج دفعة أولى من العمال"، ومع طلوع الفجر كانت حافلات عدة تغادر منجم بياتريكس القريب من مدية ويلكوم (وسط) وعلى متنها مئات العمال الذين تم انقاذهم.

وردا على سؤال عما إذا كان الحادث قد أسفر عن ضحايا، قال المتحدث: "بحسب معلوماتنا فإنه حتى الآن لم يعثر على أى شخص بحالة خطرة".

وشاهدت مراسلة فرانس برس سيارات اسعاف تصل الى الموقع ليل الخميس، وكانت شركة سيبانيي-ستيلووتر للمناجم افادت ان عطلا كهربائيا كبيرا تسبب فى وقف عمل المصاعد وعدم تمكن طواقم العمل الليلية من الصعود الى السطح فى منجم الذهب، مشددة على انهم ليسوا فى خطر داهم وانها تمكنت من تزويدهم بالطعام والمياه.



أحد العمال يلوح لزملاءه



حافلة العمال عقب انقاذهم



انقطاع الكهرباء فى المنجم



محاولات اخراج العمال من المنجم طوال الليل